Tweevoudig Indianapolis 500-winnaar Arie Luyendyk is vol lof over Max Verstappen. In een gesprek met Paul Tracy voor The RACER noemt hij zijn landgenoot een complete coureur. Ook kon de voormalig IndyCar-coureur het niet laten om een sneer uit te delen aan Lando Norris, die volgens hem ‘puberaal’ overkomt op de boordradio.

Luyendyk keek de Grand Prix van Brazilië 2024 terug en lette daarbij vooral op de communicatie tussen coureurs en team. “Je hoort Lando over de radio, en dan hoor je Max. Het is alsof je luistert naar een twaalfjarige Lando en een dertigjarige veteraan Max.” De IndyCar-legende moest lachen om de paniekerige toon van Norris toen de regen losbarstte op Interlagos. “Lando riep zoiets als: ‘We gaan allemaal dood!’ terwijl Max heel rustig zei: ‘Ik red het nog wel vijf minuten in deze omstandigheden.’ Zo kalm, zo berekenend.”

Volgens Luyendyk komt Verstappens volwassenheid mede voort uit zijn rijke ervaring in de kartsport én simracing. “Hij verwerkt informatie razendsnel. Hij is echt een multitasker. Dat heeft hij als kind al geleerd, en hij traint dat nog steeds met simracen.” Hij haalde een moment aan uit de Grand Prix van Qatar 2024, waarin Verstappen direct zag dat Norris niet genoeg vertraagde bij een gele vlag. “Lando kreeg een straf, en Max had het al gezien. Hij overziet het hele plaatje in een nanoseconde.”

Hoewel Verstappen elke vorm van een overstap naar IndyCar van de hand wijst, hoopt Luyendyk stiekem nog op een Amerikaans avontuur: “Ik zou hem dolgraag in een IndyCar zien rijden.”

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.