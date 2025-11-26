Aston Martin heeft bekendgemaakt dat er een ingrijpende wijziging in de leiderschapsstructuur van het team zal plaatsvinden met het oog op het Formule 1-seizoen van 2026. Adrian Newey, de legendarische ingenieur, zal vanaf volgend jaar de rol van teambaas op zich nemen, terwijl Andy Cowell een nieuwe functie als strategisch directeur gaat vervullen.

Andy Cowell, die de afgelopen 14 maanden zowel CEO als teambaas was, legt de operationele leiding neer. In zijn nieuwe rol zal hij zich richten op het optimaliseren van de technische samenwerking met Honda, Aramco en Valvoline. “Nu ik de structurele veranderingen heb doorgevoerd terwijl we de overgang naar een volledig fabrieksteam maken en de basis leg voor Adrian Newey en de rest van de organisatie, is dit een goed moment voor mij om een andere rol op me te nemen als strategisch directeur.”

Voordat Cowell bij Aston Martin aan de slag ging, werkte hij bij Mercedes, waar hij verantwoordelijk was voor de motoren die in 2014 werden geïntroduceerd en direct de concurrentie domineerden. Dankzij zijn ervaring met topmotoren kan Cowell nu in zijn nieuwe rol als strategisch directeur de integratie van de Honda-motor bij Aston Martin begeleiden. “In deze functie zal ik helpen de technische samenwerking tussen het team, Honda, Aramco en Valvoline te optimaliseren en zorgen voor een soepele integratie van de nieuwe krachtbron, brandstof en het chassis van het team” zegt Cowell.

Newey aan het roer

Newey, die al als leidend technisch partner actief was, krijgt nu de volledige verantwoordelijkheid over het technische team, inclusief de operationele activiteiten op de baan. De Brit neemt zijn nieuwe functie vanaf 2026 op zich. “De afgelopen negen maanden heb ik zoveel talent binnen ons team gezien”, aldus Newey. “Ik kijk er echt naar uit om deze rol op me te nemen en het team zo goed mogelijk klaar te maken voor 2026, een jaar waarin we Aston Martin als fabrieksteam zien en tegelijk te maken krijgen met de flinke uitdaging van de nieuwe regels.”

