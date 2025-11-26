Meervoudig IndyCar-winnaar en Cadillac-testcoureur Colton Herta maakt volgend jaar de overstap naar de Formule 2, met het oog op een eventueel Formule 1-stoeltje bij het Amerikaanse team in 2027. Cadillac-teambaas Graeme Lowdon benadrukt echter dat een zitje in het team niet verzekerd is, ook niet bij een goed seizoen van Herta. Talentontwikkeling is namelijk cruciaal voor het aankomende Cadillac F1-team.

Teambaas Graeme Lowdon ziet Colton Herta als een veelbelovend talent dat mogelijk kan bijdragen aan de toekomstige line-up van het nieuwe Cadillac F1-team. Herta start zijn seizoen in de Formule 2 in maart 2026. Zijn deelname in de opstapklasse is voor de Amerikaan een belangrijke kans om zich te bewijzen voor een mogelijke plek in het F1-team in 2027. Lowdon benadrukt echter dat het volgen van talent een belangrijk onderdeel van hun strategie is, maar dat een stoeltje voor Herta allerminst gegarandeerd is.

LEES OOK: Vettel onthult ‘enige advies’ dat hij aan Hamilton gaf voor Ferrari-overstap

“Dit is het ideale scenario voor Herta om in aanmerking te komen. En het is zo geen bedreiging voor Checo en Valtteri – bovenop alle andere dreigingen in de Formule 1”, vertelde Lowdon tegenover RACER. “Je wilt talent zien doorstromen vanuit de Formule 2, en het is veel beter als dat allemaal binnen onze eigen familie van coureurs gebeurt. Dan is het een stuk aangenamer probleem om te hebben.”

Geen automatische belofte

Lowdon maakte duidelijk dat er voor Herta geen gegarandeerde plek bij Cadillac is: “Om duidelijk te zijn: er is geen automatische regeling. Het gaat er niet om dat Herta de licentiepunten haalt en daardoor direct voor het team mag rijden. Zoals we eerder hebben gezegd, selecteren we coureurs op basis van prestaties, en dat zal altijd zo blijven.” Daarnaast kijkt de teambaas uit naar Herta’s prestaties in de Formule 2: “Ik kijk er echt naar uit om Colton te zien racen. Het is een enorme kans om de banden en circuits te leren kennen. Hij weet duidelijk hoe hij moet racen, dus ik ben benieuwd hoe hij het doet.”

Lees hier alles over de GP Qatar

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.