Sebastian Vettel onthult het ‘enige advies’ dat hij voor Lewis Hamilton had voorafgaand aan de Ferrari-overstap van de zevenvoudig wereldkampioen. De Duitse oud-F1-coureur verruilde in 2015 zelf ook Red Bull voor het Italiaanse team na het winnen van meerdere wereldtitels, maar maakte achteraf een ‘cruciale fout’ toen hij naar Maranello verhuisde: ‘Ik had echt meer Italiaans moeten leren.’

Lewis Hamilton is niet de eerste wereldkampioen die zijn geluk beproefd bij Ferrari. Onder meer Sebastian Vettel ging de Brit al voor. De Duitse kampioen verhuisde in 2015 naar Maranello, nadat hij al vier wereldtitels in dienst van Red Bull had gewonnen. Hoewel Vettel succes kende bij Ferrari – veertien keer haalde de Duitser in het Ferrari-rood de bovenste trede van het ereschavot – won hij nooit meer een wereldtitel.

‘Hart en cultuur zijn Italiaans’

De Duitse coureur is dus ervaringsdeskundige op het gebied van de cultuurshock die een overstap naar Ferrari met zich meebrengt. Vettel waarschuwde Hamilton daarom ook voordat de Brit in 2025 bij de Scuderia aan de slag ging. Volgens de oud-F1-coureur blijft het voor de zevenvoudig wereldkampioen lastig om de Ferrari-cultuur te begrijpen, totdat hij echt Italiaans spreekt. “Het hart en de cultuur van het team zijn Italiaans, al is de voertaal Engels”, legt Vettel uit in de Beyond The Grid-podcast.

“Hij begrijpt iedereen in het team, maar er zijn ook medewerkers die hij niet begrijpt omdat ze geen Engels spreken of niet zo goed Engels spreken”, vervolgt de viervoudig wereldkampioen. “Als je een taal niet zo goed spreekt, kun je wel met mensen omgaan, maar begrijp je ze ook echt? Begrijp je de cultuur?”

Vettels advies aan Hamilton

Hoewel Hamilton voorafgaand aan zijn overstap naar Ferrari al begon met het leren van de Italiaanse taal, is het volgens Vettel niet genoeg. “Achteraf gezien is dat een cruciale fout die ik heb gemaakt. Ik heb Italiaans geleerd, ik heb lessen gevolgd, ik kon goed met iedereen opschieten en ik begreep het, maar ik was niet perfect. Ik had echt meer Italiaans moeten leren, misschien meer tijd in Italië moeten doorbrengen om de cultuur beter te begrijpen.”

Vettel probeerde daarom Hamilton ervan te weerhouden dezelfde ‘fout’ te maken. “Toen Lewis de overstap maakte, zei ik tegen hem: ‘Het enige advies dat ik je kan geven, het beste advies, is: leer de taal, leer de taal echt heel goed.’”

