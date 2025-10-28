Promotie voor Jak Crawford! De Formule 2-coureur wordt in 2026 de ‘derde coureur’ voor het team van Aston Martin. De jonge Amerikaan is zo tijdens alle races van het volgende seizoen de reservecoureur voor het Britse team. Wat er met de huidige reservecoureurs van Aston Martin, Felipe Drugovich en Stoffel Vandoorne, gebeurt, is nog niet bekend.

Jak Crawford trad in 2024 pas toe tot het Young Driver Development Programme van Aston Martin, maar maakt indruk. De Amerikaan wordt na twee jaar al gepromoveerd tot reservecoureur, onder de titel ‘derde coureur’, voor alle races van het 2026-seizoen. Crawford neemt hiermee vermoedelijk de plek in van huidige reservecoureurs Felipe Drugovich en Stoffel Vandoorne. Crawford kwam recentelijk nog in Mexico tijdens de eerste vrije training in actie. De Amerikaan sloot de sessie toen af met de negentiende tijd.

Naast zijn huidige taken als simulatorcoureur voor Aston Martin, rijdt Crawford ook in de Formule 2. De coureur staat momenteel tweede in het kampioenschap van de opstapklasse. “Ik ben ontzettend trots dat ik ben bevestigd als derde coureur voor 2026. Het is een belangrijk moment in mijn carrière bij Aston Martin en een grote motivatie om te blijven leren en bij te dragen”, vertelt Crawford enthousiast in het persbericht. “De afgelopen twee seizoenen heb ik veel geleerd in de Formule 1-wereld, zowel op de AMR Technology Campus (hoofdkwartier van Aston Martin, red.) als langs de baan. Ik zal er alles aan doen om het team te ondersteunen en me verder te ontwikkelen als coureur.”

‘Grotere rol’

Volgens Aston Martin-teambaas Andy Cowell was de aanstelling van Crawford als ‘derde coureur’ de logische volgende stap voor de jonge Amerikaan. “Het is geweldig om te zien hoe Jak zich ontwikkelt tot onze derde coureur voor 2026”, vertelt Cowell. “Jak heeft indruk gemaakt in de simulator, waar hij regelmatig sessies heeft voltooid op de AMR Technology Campus ter ondersteuning van onze raceactiviteiten en de ontwikkeling van onze auto’s. Jak heeft ook uitstekende prestaties geleverd in de Formule 2 en we kijken ernaar uit om zijn groei te blijven ondersteunen nu hij een grotere rol op zich neemt.”

