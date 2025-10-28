Fernando Alonso uitte scherpe kritiek na de chaotische openingsfase van de Grand Prix van Mexico. De Spanjaard kwam zelf goed weg bij de start, maar verloor al snel posities toen meerdere coureurs in de eerste bocht over het gras gingen en zo plekken wonnen. Volgens Alonso was het een ongelijke situatie, waarin sommige incidenten door de FIA onbehandeld bleven, waardoor hij en andere coureurs onnodig werden benadeeld.

“We wisten een paar posities te winnen, we waren agressief in bocht één en alles leek goed te gaan”, zei Alonso na afloop van de race. “Maar ik denk dat een paar auto’s gewoon rechtdoor gingen in bocht twee en drie en daarna weer voor mij terugkwamen. Dat voelt toch een beetje oneerlijk.” Volgens Alonso is dit niet de eerste keer dat de FIA te weinig ingrijpt bij incidenten in de openingsfase. “Voor de tweede keer op rij kijkt de FIA in de eerste ronde, bij bocht één, de andere kant op. Les geleerd, denk ik.”

Alonso’s opmerkingen benadrukken opnieuw de frustraties van coureurs over de strenge, maar soms selectieve toepassing van de regels in de openingsfase van races. De Spaanse veteraan moest uiteindelijk zijn race in Mexico staken, maar het onrechtmatige verlies van posities bleef duidelijk voelbaar.

Kleine marges in het constructeurskampioenschap

In het constructeurskampioenschap blijft de strijd onverminderd spannend. Aston Martin vecht om de zesde plaats, terwijl Haas dankzij de sterke prestatie van Bearman is opgeschoven naar P8, slechts zeven punten achter de Britse renstal. Racing Bulls behoudt voorlopig een kleine voorsprong van drie punten op P6, waardoor de middenmoot opnieuw dicht bij elkaar ligt. Alles kan nog veranderen — net als vorig jaar, toen beide Alpine-coureurs in Brazilië op het podium stonden en het team van P9 naar P6 klom.

