McLaren en Mercedes worden beschuldigd van het overschrijden van het budgetplafond in 2024. Naar verluidt zouden beide teams te veel hebben uitgegeven in het afgelopen seizoen. Eerder werd bekend dat Aston Martin een ‘kleine procedurele misstap’ had begaan bij het doorgeven van de financiën, maar dat een ander team mogelijk schuldig was aan een serieuzer vergrijp. De FIA zou ‘binnenkort’ uitsluitsel geven over welke teams aan de budgettaire regels hebben voldaan.

De Italiaanse tak van Sky Sports meldt dat zowel McLaren als Mercedes het budgetplafond in 2024 hebben overschreden. Eerdere claims dat slechts één team de regels vorig jaar had overtreden, worden daarmee tenietgedaan. Het medium stelt bovendien dat de FIA ‘binnenkort’ een officiële aankondiging zal doen over de financiën van beide teams. De twee andere topteams, Ferrari en Red Bull, zouden al zijn vrijgesproken van een dergelijk vergrijp.

Als McLaren en Mercedes daadwerkelijk schuldig worden bevonden, kan dat verregaande gevolgen hebben. Red Bull werd in 2022 al eens bestraft voor het overschrijden van het budgetplafond, wat resulteerde in een boete van zeven miljoen dollar en minder testtijd in de windtunnel. De FIA kan Mercedes en McLaren verschillende straffen opleggen, afhankelijk van de ernst van de overtreding. Bij een procedurele fout, zoals bij Aston Martin het geval was, zou dit waarschijnlijk leiden tot beperkte financiële sancties. De Britse renstal had zelf toegegeven een kleine misstap te hebben gemaakt en had de FIA tijdig op de hoogte gebracht.

Verregaande gevolgen

Bij een serieuze overschrijding van het budgetplafond kan de FIA ook sportieve straffen opleggen. Zo zouden McLaren en Mercedes punten kunnen verliezen in de huidige titelstrijd of zelfs worden geschorst voor één of meerdere races. Voor Lando Norris en Oscar Piastri, die strijden om het coureurskampioenschap, zou dat funest zijn. Ook in aanloop naar het seizoen van 2026 liggen er mogelijke sancties op de loer, zoals minder testtijd of een kleiner budget.

De FIA zou dus ‘binnenkort’ uitsluitsel geven over de financiële gegevens van alle teams, inclusief McLaren en Mercedes. Tot die tijd moeten de aantijgingen met een korreltje zout worden genomen. Zo meldt het Italiaanse Corriere della Sera dat McLaren juist is vrijgesproken van een overtreding. Het is wel duidelijk dat de FIA langdurig onderzoek doet naar één of meerdere teams. Normaliter worden de financiële gegevens immers al in september gepresenteerd. Wordt vervolgd.

