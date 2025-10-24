Aston Martin is één van de teams die in 2024 het budgetplafond zouden hebben overschreden. Dat maakte het team donderdag bekend. In aanloop naar de GP van Mexico-Stad kwamen er berichten naar buiten dat twee teams mogelijk te veel hebben uitgegeven tijdens het seizoen 2024. Aston Martin erkende dat het een ‘kleine procedurele overtreding’ had begaan. De FIA doet nader onderzoek en hoopt snel uitsluitsel te geven over de financiën van de verschillende teams.

Normaliter worden de zogeheten compliance-certificaten – de documenten die aantonen dat alle deelnemende Formule 1-teams zich aan het budgetplafond hebben gehouden – in september gepubliceerd. Dit jaar zijn de certificaten echter vertraagd. Deze week ontstonden geruchten dat twee teams het strenge plafond in 2024 zouden hebben overschreden, waardoor het onderzoek meer tijd vergt.

Aston Martin maakte daarop bekend dat het inmiddels een Accepted Breach Agreement met de FIA heeft ondertekend. Naar verluidt draaide de situatie om het ontbreken van een handtekening in volledig gecontroleerde documenten die vóór de deadline van 31 maart vorig jaar bij de FIA waren ingediend. Het team wijst op overmacht en legt uit dat, zodra de juiste handtekening beschikbaar was, de documenten opnieuw zijn ingediend. Aston Martin hield de FIA gedurende het proces volledig op de hoogte en de ingediende bedragen bleven onder het budgetplafond.

‘Kleine procedurele overtreding’

Desondanks werd het ontbreken van de handtekening als een ‘kleine procedurele overtreding’ gezien, zo melden verschillende Britse bronnen. Gezien de omstandigheden en het feit dat de overtreding buiten de macht van het team lag, kreeg het team geen boete – afgezien van de gemaakte administratiekosten. De gehele zaak zal waarschijnlijk pas aan het licht komen wanneer de FIA een formele aankondiging doet over de compliance-certificaten.

In een officiële verklaring zegt de FIA ‘binnenkort’ uitsluitsel te geven over de financiën van de betrokken teams. Omdat er dus nóg een team verdacht wordt van het overschrijden van het budgetplafond, kan het echter nog lang duren voordat er daadwerkelijk cijfers worden gepresenteerd. Naar verluidt gaat het bij dit tweede team niet om een ‘kleine procedurele overtreding’, maar om een serieuze schending van de zogeheten cost cap. Wordt vervolgd.

