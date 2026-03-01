Er is nog geen reden tot paniek bij Aston Martin na de horrortestdagen in Barcelona en Bahrein. De renstal kreeg met de ene na de andere tegenvaller te maken tijdens het voorseizoen, en kon zo in totaal nog geen vijfhonderd rondes testen. Toch houdt ook Fernando Alonso nog het vertrouwen in zijn team: ‘Adrian Newey is niet alles in één jaar vergeten’.

De testdagen verliepen allesbehalve vlekkeloos voor het team van Aston Martin. Zo arriveerde de Britse renstal laat bij de privétests in Barcelona, en kampte het in Bahrein met meerdere technische mankementen aan onder meer de motor en de versnellingsbak. Op de laatste vrijdagochtend op het Bahrain International Circuit kon de motor volgens Honda nog geen long runs rijden, waardoor Aston Martin besloot vervroegd een einde te maken aan hun testdagen.

De problemen bij Aston Martin vallen samen met zowel het eerste jaar van de samenwerking met motorleverancier Honda als het debuut van Adrian Newey als teambaas. Beide Aston Martin-coureurs, Lance Stroll en Fernando Alonso, hebben er echter het volste vertrouwen in dat de topontwerper hun team er weer bovenop helpt. “(Newey, red.) is gewoon geobsedeerd door hoe we meer prestaties uit de auto kunnen halen”, stelt Stroll zelfs tegen verschillende media. “Hij is over het algemeen een geweldige leider, die gewoon probeert het maximale uit iedereen in hun individuele functies te halen. Het is inspirerend om daar deel van uit te maken en het is zeker een voorrecht om met hem samen te werken.”

Alonso houdt vertrouwen

Ook Alonso – die in het verleden al eerder met Honda-motoren in zijn bolides reed – heeft nog steeds het volste vertrouwen in zijn team. “Ik denk het wel, vooral wat betreft het chassis”, aldus de tweevoudig wereldkampioen. “Na meer dan dertig jaar waarin Adrian de sport heeft gedomineerd, is het niet zo dat hij alles in één jaar is vergeten. Ik weet niet waar we nu staan wat betreft het chassis en het gripniveau, maar zelfs als we nu nog niet op honderd procent zitten, zullen we dat binnenkort wel zijn. We zullen elk probleem oplossen.” Wat betreft de krachtbron is er volgens Alonso echter meer werk aan de winkel: “We moeten de tijd nemen om te begrijpen waar we staan, en als we achterlopen, moeten we zo snel mogelijk beter worden.”

