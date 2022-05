Aston Martin is teleurgesteld door de beschuldigingen van Red Bull, dat zijn vraagtekens heeft gezet bij de RB18-kopie waarmee het team in Barcelona verscheen. Technisch directeur Andrew Green draait bovendien de rollen om en stelt dat Aston Martin verrast was dat Red Bull bij de wintertests met een soortgelijk concept als Aston Martin op de proppen kwam.

Aston Martin nam een stevig updatepakket mee naar Barcelona, waar de AMR22 niet meer zo uniek was en meer op de Red Bull RB18 leek. Het leverde de B-spec van de AMR22 de bijnaam ‘groene Red Bull’ op en zorgde voor de nodige vraagtekens bij Red Bull, dat weet dat er van de winter zeven personeelsleden de overstap naar Aston Martin hebben gemaakt, waaronder aerodynamisch topman Dan Fallows.

Volgens Andrew Green, technisch directeur van Aston Martin, was dit updatepakket al vorig jaar in de maak. Aston Martin heeft volgens hem toen bewust meerdere concepten – waaronder dit Red Bull-achtige concept – geëvalueerd. Green benadrukt dan ook dat dit concept vóór de komst van de nieuwe engineers, ontworpen was en in de windtunnel stond.

“Voor ons was het ook een verrassing dat Red Bull tijdens de wintertest met een soortgelijk concept kwam”, draait Green de rollen om na alle beschuldigingen van het Red Bull-kamp. Die verdachtmakingen van Red Bull zijn volgens Green nergens op gebaseerd en hij zegt teleurgesteld te zijn door de beschuldigingen van Red Bull. “Zeker omdat de FIA een verklaring heeft uitgevaardigd over de auto”, verwijst hij naar het onderzoek van de FIA, waarin Aston Martin vooralsnog is vrijgepleit. “Zij hebben als enige alle data, kunnen als enige oordelen. En ze hebben zich uitgesproken.”

“We hebben op geen enkel moment data van een ander team of van wie dan ook ontvangen”, benadrukt Green. Hij verwacht dat de kous af is na het FIA-onderzoek. “Al zullen we volledig meewerken als de FIA nogmaals onderzoek wil doen.”

Foto: Motorsport Images

Red Bull ziet kopie als vleierij

Aan de andere kant van deze strijd was Pierre Waché, chef aerodynamica bij Red Bull, verrast om de kopie van de RB18 te zien. “Al betekent het feit dat ze ons kopiëren ook dat wij het goed gedaan hebben”, lacht de Fransman. “Het belangrijkste is dat alles volgens de regels is gegaan. De FIA heeft dat gecontroleerd en het lijkt erop dat het zo is, maar wij doen nog ons eigen onderzoek om te zien of er geen datalek is geweest.”

Waché weet ook dat er altijd een kans bestaat dat vertrekkend personeel belangrijke informatie meeneemt naar de concurrent, maar voor Red Bull is het nu belangrijk dat er geen intellectueel eigendom is gestolen. “In een industrie waarin mensen overstappen, kun je niet reguleren wat mensen weten en voor kennis hebben. Dat nemen ze mee als ze van team wisselen. Maar wij kijken dus vooral of er geen datalek is geweest van intellectueel eigendom.”

Waché durft niet te zeggen hoe geloofwaardig het is dat een team een vergelijkbaar concept is gekomen of hoe geloofwaardig het is dat een team hen zo snel heeft gekopieerd. “Wij hebben nooit een auto gekopieerd. Het is moeilijk om te weten, het hangt van je ontwerpafdeling en productieafdeling af. Het is denk ik beter om aan Aston Martin te vragen hoe ze dit hebben gedaan”, aldus Waché.

Foto: Red Bull Content Pool