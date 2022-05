Red Bull werd eerder deze week door bestuursorgaan FIA ingelicht dat de Aston Martin AMR22 veel op de RB18 leek, laat Red Bull-teambaas Christian Horner weten. Het team werd daarop gevraagd een lijst van het vertrokken personeel te verstrekken en hoewel Horner niet wil zeggen of er bewijs is dat er regels gebroken zijn, maakt hij wel duidelijk dat hij deze kwestie serieus neemt.

Het was het gespreksonderwerp van de vrijdag: de ‘groene Red Bull’. Daarmee werd niet op de groene blikjes op de pitmuur van Red Bull gedoeld, maar op de gelijkenissen die de B-spec van Aston Martins AMR22 met de Red Bull RB18 vertoonde. De FIA stelde na grondige inspecties dat er niks tegen de regels in is gebeurd, al weet Red Bull dat nog niet zo zeker. Ook niet omdat zeven mensen, waaronder aerodynamisch topman Dan Fallows, onlangs de overstap maakten naar Aston Martin.

Als het aan Red Bull-teambaas Christian Horner ligt, wordt er nog grondiger naar de situatie gekeken. Het kwam pas aan het licht toen de FIA Red Bull eerder deze week had ingelicht dat de Aston Martin verdacht veel op de RB18 leek. Red Bull gaat hoe dan ook een intern onderzoek doen, maakt Horner duidelijk bij Sky F1. “We weten naar welke software is gekeken en waar die software beheerd wordt”, zegt Horner.

Hij maakt meteen duidelijk dat het de taak van de FIA is om het te onderzoeken en te garanderen dat er geen regels zijn gebroken. “Ik denk dat het aan de regelgever ligt, omdat zij toegang hebben. We vertrouwen erg op hen om ervoor te zorgen dat er geen overdracht van IP (intellectueel eigendom, red.) plaatsvindt, dat er geen misbruik van wordt gemaakt.”

“Waar wij voor willen zorgen, en waartoe wij verplicht zijn, is dat er geen intellectuele eigendom van de ene organisatie naar de andere is overgegaan, want dat zou een grove schending van de regels zijn”, vervolgt Horner. “Het is geen toeval dat we een aantal individuen hebben gehad die in de winter en het begin van dit seizoen van Red Bull zijn overgestapt naar Aston Martin.”

Horner neemt de zaak serieus

“Het werd ons eerder deze week ter ore gebracht door de FIA, die zeiden: ‘We hebben een auto die opmerkelijk veel op die van jullie lijkt, kunnen we een lijst van jullie vertrekkers krijgen om te zien waar ze heen zijn gegaan?’ Dat deed onmiddellijk alarmbellen rinkelen”, legt Horner uit.

“Het is toegestaan, we zien het overal in de pitstraat, transfers van team naar team na een gardening leave (verplicht verlof na transfer, red.). En wat ze in hun hoofd meenemen, is fair game. Dat is hun kennis. Wat niet eerlijk is, en wat totaal onacceptabel is, wat wij niet zouden accepteren, is als er sprake is van overdracht van IP”, aldus Horner.

Waar Red Bull-adviseur Helmut Marko vrijdag stelde dat Red Bull bewijs heeft dat Aston Martin data van het team heeft gedownload, wil Horner nog niet zeggen of er bewijs is. “Ik ga niet verklappen hoe we er precies voor staan met bepaalde individuen, maar het zou een strafbaar feit zijn, want IP is het levensbloed van een team, het is waar we miljoenen en miljoenen ponden in investeren. Je zou niet willen dat dat zomaar opduikt bij onze rivaal, anders kunnen we net zo goed franchisen. Dan kunnen we net zo goed de aerodynamica verkopen. Als er enig bewijs van vals spel aan het licht komt, wordt het een ander verhaal”, besluit Horner.

