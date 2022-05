Het ging in Barcelona vandaag veel over de auto van Aston Martin en de gelijkenissen met die van Red Bull. Is het toeval of is er gekopieerd of misschien zelfs kennis gestolen? Verslaggever Daan de Geus is in Barcelona en praat ons in Paddockpraat bij over de vrijdag op het Circuit Catalunya, de vrije trainingen en de mogelijke wederopstanding van Mercedes.

