Lance Stroll liet de afgelopen GP van Spanje na de kwalificatie verstek gaan. Aston Martin meldde dat een oude blessure aan zijn rechterhand en pols opnieuw opspeelde. In de paddock deden echter andere verhalen de ronde. Stroll zou na zijn uitschakeling in Q2 zo van streek zijn geweest dat er ruzie ontstond in de Aston Martin-garage. Baanmanager Mike Krack wil deze geruchten stellig ontkrachten.

De BBC meldde als eerste dat er mogelijk sprake was van een opstootje binnen het team. “Zondagochtend werd bekend dat Stroll zijn geduld verloor in de garage nadat hij in Q1 werd geëlimineerd”, schreef gerenommeerd verslaggever Andrew Benson in een liveblog. “Het gerucht ging dat Stroll spullen had stukgemaakt en teamleden had uitgescholden. Een woordvoerder bevestigde later: ‘Lance was van streek.’ Diezelfde woordvoerder benadrukte echter dat dit niets met de blessure te maken had.”

Aston Martin-baanmanager Mike Krack werd later gevraagd naar de geruchten rond Stroll. De Luxemburger deed deze verhalen af als ‘paddockroddels’. “Ik stond aan de pitmuur en heb daar niets van meegekregen”, reageerde hij tegenover de media in Spanje. Over Strolls blessure verklaarde Krack dat de Canadese coureur al enige tijd pijn ervaarde. “De afgelopen weken werd er wel over pijn gesproken”, lichtte hij toe. “Natuurlijk vraag je niet elke vijf minuten: ‘Heb je pijn of niet?’ Maar hij had af en toe gesprekken met een fysiotherapeut. Zo bleek gaandeweg dat er wel wat kleine probleempjes waren.”

‘Coureurs willen altijd racen’

“Coureurs willen altijd racen – we hebben vorig jaar gezien hoe hard Lance heeft gevochten”, voegde Krack eraan toe. Stroll werd daags voor de seizoensstart van 2023 geopereerd na een fietsongeluk. “Ze willen niet uit de running zijn. Vaak rijden ze met meer pijn dan ze zelf toegeven. Er werd de afgelopen weken dus af en toe over gesproken, maar je weet nooit precies hoe erg het is.”

“Ik denk dat het gewoon te veel werd”, benadrukte Krack. “Na de kwalificatie besloten Lance en het team samen dat het beter was om niet te racen.” Of Stroll tijdens zijn aankomende thuisrace in Canada weer in actie komt, is nog onzeker. Aston Martin heeft vooralsnog geen duidelijkheid gegeven over zijn terugkeer. “Het is moeilijk te voorspellen”, besloot Krack. “We zullen moeten afwachten wat de komende dagen brengen.” Meerdere test- en reservecoureurs staan paraat om eventueel in te vallen, onder wie voormalig Formule 2-kampioen Felipe Drugovich. Hij heeft al bevestigd dat hij zijn Le Mans-verplichtingen laat schieten als hij nodig is in de Formule 1.

