Na zeven jaar komt er een einde aan de samenwerking tussen Robin Frijns en autofabrikant Audi. Frijns was al sinds 2017 fabrieksrijder bij Audi, onder andere in de Deutsche Tourenwagen Masters (DTM).

Frijns laat op zijn Instagram weten dat het tijd is voor iets anders. “Aan alle goede dingen komt een einde”, zo schrijft hij. Frijns noemt zijn eerste zege in de DTM-klasse in Assen zijn mooiste herinnering. Zijn laatste overwinning behaalde hij afgelopen najaar in de 24 Uur van de Nürburgring. Dit seizoen is Frijns voor ABT Motorsport nog actief in de Formule E.