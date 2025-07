Audi heeft een belangrijke stap gezet richting zijn debuut als Formule 1-fabrieksteam in 2026. De Duitse fabrikant heeft fintechbedrijf Revolut gepresenteerd als titel- en hoofdsponsor. Daarmee krijgt het toekomstige Audi F1 Team, dat het huidige Stake F1 Team Kick Sauber vervangt, direct een sterke commerciële partner aan boord.

De samenwerking is meer dan alleen een logopartnership. Revolut wordt, naar eigen zeggen, diep verweven in de bedrijfsvoering van het team, waarbij technologie en financiële innovatie centraal staan. Met het Britse fintechbedrijf wil Audi een jong, internationaal publiek aanspreken, precies de doelgroep waar ook de Formule 1 de laatste jaren flink op inzet.

Audi debuteert vanaf 2026 op het hoogste niveau van de autosport. Met een volledig eigen power unit en fabrieksondersteuning moet het merk uit Ingolstadt zich direct kunnen meten met de gevestigde namen. De komst van Revolut onderstreept die ambitie.

