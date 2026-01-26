Audi heeft de eerste coureur gestrikt voor zijn gloednieuwe F1-opleidingsprogramma. De 18-jarige Freddie Slater voegde zich maandag bij de Duitse renstal. De jonge Brit maakt dit seizoen zijn Formule 3-debuut bij Trident Motorsport, gesteund door het juniorproject van Audi. Slater krijgt daarbij ook begeleiding van voormalig F1-coureur Allan McNish. In karts en de andere opstapklassen boekte hij al belangrijke overwinningen.

Freddie Slater werkte de afgelopen jaren aan een indrukwekkende opmars in de autosport. Na successen in het karten behaalde hij titels in het UAE- en Italiaanse Formule 4-kampioenschap. Vorig jaar kroonde hij zich tot kampioen in zijn debuutseizoen van het Formule Regional Europees Kampioenschap (FRECA). Volgens Audi versterkt de komst van Slater hun ‘strategische focus op jeugd en langetermijnplanning’ binnen de Formule 1. Het merk legt daarbij de nadruk op het kweken van toekomstige kampioenen. De huidige line-up bestaat uit routinier Nico Hülkenberg en voormalig Formule 2-kampioen Gabriel Bortoleto, afkomstig uit het talentenprogramma van McLaren.

Geschiedenis van Audi lonkt

“Het is een enorme eer om als eerste coureur geselecteerd te worden voor het Audi-programma”, reageerde Slater trots. “Audi is een merk met een legendarische geschiedenis in de autosport, en het is een droom die uitkomt om hun vertrouwen en steun te krijgen in deze cruciale fase van mijn carrière. De samenwerking met een gerespecteerd team als Trident Motorsport voor de Formule 3, gecombineerd met de steun van Audi, is een geweldige kans. Ik ben volledig gefocust op hard werken en het maximale halen uit deze belangrijke stap richting mijn doel: de Formule 1 bereiken.”

Allan McNish benadrukte de potentie van Slater en de strategische waarde van het programma. “In Freddie zien we het potentieel van een toekomstige ster. Zijn staat van dienst spreekt voor zich, maar nog belangrijker is zijn focus, vastberadenheid en bereidheid om te leren. Die kwaliteiten zijn essentieel om de top van onze sport te bereiken. Hij is de ideale eerste aanwinst voor Audi en wij zetten ons ervoor in om hem de begeleiding en ondersteuning te bieden die hij nodig heeft om te slagen bij Trident.”

