Audi presenteerde woensdag de eerste impressies van zijn eigen F1-auto. Vanaf 2026 neemt de Duitse autogigant het huidige Sauber-team over. Het toekomstige Audi-fabrieksteam staat onder leiding van routiniers Mattia Binotto en Jonathan Wheatley. Beiden spraken vol enthousiasme over het project en de hoge ambities van de gloednieuwe renstal. Het doel is duidelijk: tegen 2030 wil Audi kunnen meestrijden om de wereldtitel.

Naast de eerste beelden van de zogenoemde ‘R26 Concept’ onthulde Audi ook zijn ambitieuze toekomstplannen. Mattia Binotto, voormalig Ferrari-teambaas en hoofd van het project, verheugt zich op de komende uitdaging. “Het F1-project van Audi is het meest opwindende in de autosport – misschien zelfs in de sport in het algemeen”, liet hij weten. “Ons doel is duidelijk: in 2030 willen we vechten voor kampioenschappen. Daarvoor hebben we niet alleen tijd nodig, maar ook de juiste mensen en een innovatieve mentaliteit. Natuurlijk zullen we fouten maken, maar de lessen die we daaruit trekken, vormen juist onze drijfveer.”

Binotto presenteerde een driefasenplan – een tijdlijn voor de eerste jaren van Audi in de Formule 1. “We beginnen als uitdager, met de ambitie om te groeien”, lichtte hij toe. “Vervolgens willen we ons opwerken tot concurrent, de gevestigde orde uitdagen en onze eerste successen boeken. Uiteindelijk willen we natuurlijk kampioen worden. Begin volgend jaar zal Audi’s eerste Formule 1-auto het circuit betreden. Dat moment markeert het begin van iets bijzonders: de eerste stap op een lange reis.”

‘Herdefiniëren van een raceteam’

Jonathan Wheatley, voormalig sportief directeur van Red Bull en inmiddels teambaas bij Sauber, vulde aan: “Deze reis draait niet alleen om de bestemming, maar ook om de mensen die elke stap mogelijk maken. Het gaat om mentaliteit, focus, veerkracht en vertrouwen”, aldus Wheatley. “Kampioensteams worden gebouwd door mensen die in elkaar geloven – in het proces én in de bestemming.”

“Onze coureurs, Nico (Hülkenberg, red.) en Gabi (Bortoleto, red.), belichamen dat perfect”, vervolgde hij. “Ze brengen passie en enthousiasme mee en zien elke ronde als een kans om te leren en te groeien. Ons project draait niet alleen om het bouwen van een team; het gaat om het vormgeven van de toekomst van de Formule 1 – met talent, visionaire partners en de transformatie van het merk Audi. We hebben de mentaliteit om opnieuw te definiëren wat een raceteam kan zijn.”

