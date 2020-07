Auteur biografie Niki Lauda: ‘Pas na zijn dood besefte ik hoe groot hij was’

Ayrton Senna, Alain Prost, James Hunt: Maurice Hamilton heeft over alle helden uit de vaak geromantiseerde Formule 1-jaren zeventig en tachtig geschreven. Eén naam ontbrak – tot voor kort – in zijn oeuvre, zoals die vaak ontbreekt als het over grootheden gaat: Niki Lauda. Onterecht. “Er is niemand anders die mij te binnen schiet die zowel als coureur als mens zoveel heeft bereikt.”

“Ik was eigenlijk helemaal niet van plan een boek over Lauda te schrijven”, vertelt auteur en Formule 1-journalist Maurice Hamilton in gesprek met FORMULE 1, “tot ik in de dagen na zijn dood al die eerbetonen aan hem zag.” Lauda werd niet alleen in de Formule 1-wereld een laatste eer bewezen, maar tot ver daar buiten. “Toen besefte ik pas hoe groot hij ook buiten onze sport was.”

Lauda, drievoudig wereldkampioen, maar ook bekend vanwege zijn managementrollen bij Ferrari, Jaguar en natuurlijk Mercedes, runde ook meerdere luchtvaartmaatschappijen. Maar natuurlijk, in de Formule 1 werd hij een legende, onder meer vanwege zijn vurige horrorcrash op de Nürburgring en hoe hij uit de as daarvan herrees.

Lees Hamiltons biografie over de Oostenrijker, en je komt er echter achter dat het ongeluk Lauda tekende, maar niet definieerde. Hij was zoveel meer dan dat, zoveel meer zelfs dan een Formule 1-coureur en wereldkampioen. “Hij is niet makkelijk te definiëren. Althans, er is wel een woord dat me te binnen schiet, al is dat een woord dat tegenwoordig te licht en vaak gebruikt wordt: buitengewoon.”

In Niki Lauda: de biografie schetst Hamilton een imposant profiel van Lauda, gaat in op zijn successen en drama’s binnen en buiten de sport, en komen de grote namen die Lauda’s pad kruisten aan het woord. “Lauda had een gave, zoals Gerhard Berger het noemde, om elke vorm van bullshit achterwege te laten. Hij was altijd eerlijk, dus ik wilde hem zo eerlijk mogelijk profileren.”

In FORMULE 1 nr. 09 vertelt Maurice Hamilton uitgebreid over de totstandkoming van zijn biografie over Niki Lauda, inclusief hoe hijzelf Lauda zag en jarenlang meemaakte. Daarnaast kun je Niki Lauda: de biografie winnen door mee te doen aan de actie in het magazine. FORMULE 1 nr. 09 is nu in de winkel te koop of hier online te bestellen!