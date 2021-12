Red Bull-adviseur Helmut Marko is ervan overtuigd de titelstrijd niet zo geëscaleerd was als Niki Lauda er nog was geweest. Lauda zou volgens Marko voor meer rust in de tent hebben gezorgd.

Er werd dit seizoen regelmatig met modder gegooid tussen Mercedes en Red Bull. De twee teams streden om de felbegeerde titels bij de constructeurs en coureurs, maar dat zorgde ook voor wat verhitte momenten. Controversiële momenten op de baan leidden tot veel kritische opmerkingen vanuit de teams en dat was ook goed te horen op de radioverbinding van de teambazen met de wedstrijdleider, Michael Masi.

Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko had het allemaal niet zo uit de hand gelopen als Niki Lauda er nog was. Lauda was jarenlang de adviseur van het Mercedes Formule 1-team. De Oostenrijkse drievoudig wereldkampioen ondersteunde het hele team, van teambaas Toto Wolff tot aan Lewis Hamilton en Nico Rosberg. Lauda werd geprezen om zijn kalmte en dat is ook precies wat de Formule 1 dit seizoen wel kon gebruiken, denkt Marko.

“Als Niki Lauda er nog was, zou het niet zo zijn geëscaleerd”, zegt Marko in Sport & Talk van ServusTV. “Het zou zeker zwaar zijn geweest, want hij houdt ook niet van verliezen. Maar het zou dan een stuk kalmer zijn verlopen”, besluit Marko.

