Helmut Marko maakt zich niet druk om de verschillende tests voor de nieuwe Red Bull-bolide. Het gerucht gaat dat Red Bull de eerste crashtest niet goed doorstaan heeft, maar dat is volgens Marko niets om je zorgen om te maken.

In aanloop naar het nieuwe seizoen zijn de verschillende teams druk bezig met de tests van hun nieuwe auto. Een daarvan is de crashtest. De FIA controleert daarmee of de auto een crash wel goed genoeg kan doorstaan en de veiligheid van de coureur niet in gevaar komt. De Italiaanse tak van Motorsport.com meldt dat Red Bull die test niet goed doorgekomen zou zijn.

Het probleem zou hem zitten in de neus van de auto. Die is te licht en te kwetsbaar. De auto zou daardoor afgekeurd zijn in de crashtest. Reden genoeg dus voor Adrian Newey en zijn team van ontwerpers om terug naar de tekentafel te gaan. Het team zal daar niet al te veel werk in hoeven steken, want eerdere ontwerpen zullen hen genoeg ervaring hebben gegeven om dit probleem op te lossen.

Red Bull-adviseur Helmut Marko wil de geruchten over de test niet ontkennen of bevestigen. Maar tegen F1-Insider verklaart hij wel dat hij zich niet druk maakt. “Als we de eerste crashtest hadden doorstaan, zou er een probleem zijn. Dan hadden we het slecht gedaan,” aldus Marko.

Bekijk hier alvast de volledige F1-kalender voor 2024

Niet één, maar twee edities om 2024 mee in te luiden: naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (132 pagina’s) van FORMULE 1 Magazine ligt nu ook het FORMULE 1 Jaaroverzicht 2023 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Herbeleef het seizoen 2023 met ons Jaaroverzicht! Daarin onder andere:

Tom Coronel analyseert 2023: Weg met de oude garde!

Analyse: Alle tien teams langs de meetlat

De beste themaverhalen van alle 22 Grands Prix

Race-analyses door Coronel en Bleekemolen

Technisch jaaroverzicht: de opkomst van Aston Martin en McLaren

Alle cijfers van 2023 (en de eeuwige statistieken!)

Onderscheidende fotografie: het mooiste beeld van een fraai jaar

En nog veel meer!