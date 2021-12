Red Bull-adviseur Helmut Marko vindt dat Mercedes moet accepteren dat zij verloren hebben. Wat de Oostenrijker het meeste stoort, is de manier waarop Mercedes na de Grand Prix van Abu Dhabi reageerde: “Dat is voor ons onbegrijpelijk.”

Lewis Hamilton greep naast de titel nadat een late safety car ervoor zorgde dat Max Verstappen weer kon aansluiten. Waar Red Bull wél een pitstop maakte, deed Mercedes dat niet. Het bleek het beslissende moment in de titelstrijd: Verstappen haalde Hamilton in, won de race en schreef geschiedenis als eerste Nederlandse Formule 1-wereldkampioen.

“Ik kan begrijpen dat zij niet blij zijn”, zegt Red Bull-adviseur Helmut Marko tijdens een uitzending van BBC Radio 5 Live. “Maar wat ik niet begrijp, is dat zij de kans hadden om de pits in te duiken maar dat niet deden. Ik zou dus zeggen dat het een fout was. Om uiteindelijk wedstrijdleider Michael Masi te beïnvloeden om geen safety car te geven, dat ligt niet in hun bevoegdheid”, doelt Marko op de radioberichten tussen Mercedes-teambaas Toto Wolff en Masi, waarbij de wanhoop en later de woede in de stem van Wolff klonk.

Na de race diende Mercedes twee protesten in, maar beide werden afgewezen door de FIA. Mercedes gaf aan van plan te zijn om in beroep te gaan tegen dat besluit, al is daar nog niks over duidelijk. Wat Marko stoort, is dat zij wel een advocaat met zich had meegenomen. “We waren teleurgesteld om te zien dat ze een advocaat, een van de bestbetaalde advocaten uit Engeland, hadden meegenomen voor de laatste race”, zegt Marko, die daarna een sneer uitdeelt. “Wij nemen de bestbetaalde engineers mee naar de laatste race om het maximale uit de auto te halen. De manier waarop zij na de race reageerden was voor ons onbegrijpelijk.”

“Zij geloofden dat zij één ronde voor het einde dat ze kampioenen zouden zijn”, voegt Marko toe. “Maar als je verliest, moet je dat accepteren. Dat is tenminste onze benadering”, besluit de Red Bull-adviseur.

