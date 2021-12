Helmut Marko denkt dat Max Verstappen alleen nog maar beter wordt nu hij wereldkampioen is geworden en de Nederlander in die zin nog niet op zijn top zit.

“We hebben de top van zijn talenten nog niet gezien”, vertelt Marko aan de BBC, met de Oostenrijker die overigens ook erg onder de indruk was van wat Verstappen in Saoedi-Arabië en Abu Dhabi liet zien. Marko licht vooral Verstappens kwalificaties in die twee raceweekends eruit. “Daarin haalde hij veel meer uit de auto dan erin zat.”

“Daarom”, vervolgt Marko, “geloof ik ook dat Max nog niet op zijn piek zit. Hoe meer hij wint”, weet Marko bovendien, “hoe meer ontspannen hij wordt.” Volgens Marko is Verstappen de afgelopen jaren bovendien flink volwassen geworden ‘zonder zijn sterke eigenschappen te verliezen’.

“Hij doet het op zijn eigen manier”, zegt hij over Verstappen, die zich volgens hem niet laat afleiden door ‘alles in de media enzovoorts’ en enorm gefocust is op zijn werk. “Gelukkig heeft hij nu ook zijn eerste wereldtitel gewonnen. Ik weet ook zeker dat het niet zijn laatste titel zal zijn. We gaan er alles aan doen de volgende te behalen.”

