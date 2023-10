Max Verstappen krijgt in de paddock van Mexico extra beveiliging. De Nederlander heeft dit weekend twee bodyguards naast zich om opdringerige fans bij hem weg te houden. Intussen probeert de organisatie van de Grand Prix juist een betere sfeer te creëren tussen fans, coureurs en personeel.

De podiumceremonie in Austin werd ontsierd door het boegeroep van de toeschouwers. Een deel daarvan was gericht aan de controversiële gouverneur Greg Abbott die de trofee aan Max Verstappen overhandigde, maar er was ook onmiskenbaar veel van het geluid bedoeld voor de Nederlander. Het publiek liet hun onvrede horen tijdens de prijsuitreiking, ze joelden door het volkslied heen, en terwijl Verstappen werd geïnterviewd scandeerden ze de naam van degene die ze liever op de eerste plek hadden willen zien: Checo.

Boegeroep

Boegeroep aan het adres van Verstappen is bepaald geen onbekend verschijnsel. Vorig jaar in Italië maande Charles Leclerc de Tifosi nog tot stilte. Lewis Hamilton heeft meerdere keren de Britse fans opgeroepen zich beter te gedragen. Maar fans van Sergio Pérez boezemen het team van Red Bull schijnbaar toch wat meer angst in. Helmut Marko heeft namelijk bevestigd dat Verstappen in de paddock van Mexico geflankeerd zal worden door twee bodyguards.

Verstappen zelf ziet die noodzaak niet echt, vertelt Marko aan F1 Insider. “Max wil het zelf liever niet en is best wel kalm. Maar wij hebben een verantwoordelijkheid naar hem, dus we kiezen toch voor de veilige aanpak.” Vorig jaar bleek de paddock in Mexico ook al niet de meest veilige plek. Verschillende coureurs gaven aan dat ze weinig beweegruimte hadden en fans hen constant aanraakten. Pierre Gasly stelde zelfs dat er spullen uit zijn broekzakken werden gepakt.

Een beveiliger probeert fans bij Lando Norris weg te houden in Mexico in 2022. (Motorsport Images)

#Racespect

Er hangt al enige spanning tussen Red Bull en de Grand Prix van Mexico. Marko kreeg vorige maand flink wat kritiek voor een uitspraak over Pérez, waarin hij de tegenvallende prestaties van de coureur leek te verbinden aan zijn Mexicaanse afkomst. De uitspraak leidde tot een reprimande van de FIA en kritiek vanuit de organisatie van de Grand Prix van Mexico. Marko bood niet veel later zijn excuses aan voor zijn woorden.

In Mexico hangt het dan ook vol met posters van de campagne die als reactie kwam op onder andere de woorden van Marko: #Racespect. De organisatie zelf let het als volgt uit bij Esto: “Op basis van wat we in de afgelopen jaren hebben gezien bij verschillende races hebben we deze campagne opgericht. Dit is niet alleen een bericht aan de Mexicaanse fans, maar eerder een reactie op wat we in de afgelopen jaren en tijdens dit seizoen hebben gezien qua ongelukkige uitspraken en acties.”

Pérez zelf heeft goede hoop voor het weekend en roept de fans op zich achter beide coureurs te scharen. “Ik kan niet wachten tot mijn thuisrace”, begint hij in de preview van Red Bull. “De steun in Austin was al geweldig, dus ik kan me niet eens voorstellen hoe het in Mexico zal zijn. Ik ben optimistisch voor deze week, we weten wat we moeten doen en hopelijk kunnen we dat goed laten zien. Ik wil dat heel Mexico voor het volledige Red Bull Racing Team zal juichen, niet alleen voor mij.”

De speciale kampioensuitgave van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel. Het magazine is ook al digitaal te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland! Lees alles over de bijzondere WK-trilogie van Max Verstappen, met unieke fotografie van onze huisfotograaf Peter van Egmond. Met in dit nummer verder o.a:

Exclusief interview Oranje-bondscoach Ronald Koeman: ‘Max doet me aan Messi denken’

Red Bulls teambaas Christian Horner blijft zich verbazen: ‘Alle superlatieven voor Max zijn op’

Fotoserie: Verstappens snelle weg naar de derde wereldtitel

Het uitgekiende F1-traject van Jan Lammers en zoon René

Gallery: het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Columns Noël Ummels en Nelson Valkenburg

F1 Insider Graham Watson over FOM’s commerciële belang van een nieuwe superster

En verder alles over Max Verstappens kampioensweekend in Qatar!