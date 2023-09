Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft een reprimande gekregen van de FIA voor de opmerkingen die hij onlangs maakte over de afkomst van coureur Sergio Pérez. De internationale autosportfederatie bevestigde de reprimande vrijdag in Singapore.

Marko heeft “een waarschuwing gekregen en is gewezen op zijn verantwoordelijkheden die hij als publiekelijk bekend figuur in de autosport heeft.” De FIA wijst daarbij op de ‘Code of Ethics’. Dat is, vrij vertaald, een verzameling van normen, waarden en gedragsregels waar iedereen zich binnen de autosport aan moet houden.

De opmerkingen in kwestie gingen over de afkomst van Pérez. Marko, wijzend op de inconsistentie van zijn coureur in het huidige Formule 1-seizoen, zei op de Oostenrijkse tv onlangs dat “we niet moeten vergeten dat Pérez Zuid-Amerikaans is en daarom niet altijd even gefocust is als Max Verstappen.”

Overigens behoort Mexico niet tot Zuid-Amerika, maar dat deed niets af aan de impact van Marko’s uitspraken. De tachtigjarige Oostenrijker ging vervolgens afgelopen week al diep door het stof, bood openlijk excuses aan en deed dat nogmaals in een persoonlijk gesprek met Pérez.

Desondanks kreeg hij dus ook nog een reprimande van de FIA. Een wijze les voor Marko, oordeelde Red Bull-teambaas Christian Horner dan ook.

