In de sauna die Singapore heet, heeft Carlos Sainz vrijdag de snelste tijd gereden in de tweede vrije training voor de GP van Singapore. Bij een temperatuur van 30 graden Celsius en een hoge luchtvochtigheid (72 procent) was het voor de coureurs een uur lang zwoegen en zweten, in de wetenschap dat een klein foutje op het stratencircuit grote gevolgen kan hebben.

Grote incidenten of overlast van varanen, zoals enkele uren eerder in VT1 (video) bleven dit keer uit. Op het Marina Bay Street Circuit is racen op de limiet vaak een kwestie van millimeterwerk. Meerdere rijders toucheerden een of meerdere keren de muur (onder andere Stroll, Sargeant, Magnussen, Ocon) en ook mannen als George Russell en Max Verstappen verremden zich een keer behoorlijk.

Werk aan de winkel voor Red Bull

Toen echter na anderhalf uur de balans kon worden opgemaakt, bleken de Ferrari’s van Carlos Sainz en Charles Leclerc andermaal – net als in de eerste sessie – dominant qua snelheid over één rondje. Sainz’ snelste rondje ging in 1.32,210. Achter hem tekenden Leclerc (1.32,138) en Russell (1.32,355) voor respectievelijk de tweede en de derde tijd.

Daarentegen beleefden Max Verstappen en Sergio Pérez onder het kunstlicht van Singapore een minder prettige sessie. Pérez bleef steken op de zevende tijd (1.32,812), Verstappen op de achtste tijd (1.32,852). Beiden toonden zich over de boordradio allerminst tevreden over de setup van de Red Bull en dus is er serieus werk aan de winkel voor de Oostenrijkse renstal.

Pérez naast de baan in de spotlights

Sergio Pérez staat dit raceweekend tot nu toe vooral naast de baan volop in de spotlights. De winnaar van de vorige editie van de GP van Singapore rijdt dit weekeinde zijn 250e F1-race en dat is iets waar vooral in zijn vaderland Mexico uitgebreid bij wordt stilgestaan. Verder duurt de nasleep van de gewraakte opmerkingen van Helmut Marko eindeloos voort.

Lees ook: Met een skipak aan sturen in snikhete straten, Leclerc zet de toon

Red Bulls motorsportadviseur liet zich daags na de Italiaanse GP in Monza zeer ongelukkig uit over de mindere prestaties van Pérez eerder dit seizoen. “We weten dat hij problemen heeft in de kwalificatie, zijn vorm fluctueert. Hij is Zuid-Amerikaans en niet zo volledig gefocust in zijn hoofd als Max is of als Sebastian (Vettel, red) was”, zo stelde hij. Na de ophef die ontstond bood Marko snel zijn excuses aan, maar in de paddock van Singapore bleek dat het het stof nog niet is gaan liggen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff noemde eerder op de dag in de FIA-persconferentie de door velen als discriminerend opgevatte opmerkingen van Marko beschamend. ,,Deze horen niet thuis in de sport”, aldus Wolff, die overigens erkende dat hij zelf ook wel eens een verbale uitglijder maakt. Zo noemde hij de kritische kanttekening over het record van Max Verstappen van tien zeges op rij (‘Alleen voor Wikipedia interessant’) achteraf “niet het meest verstandige wat ik heb gezegd.”

Overleg tussen Red Bull, FIA en FOM

Overigens liet Red Bull-teambaas Christian Horner weten dat er in de kwestie Marko overleg is geweest tussen Red Bull, de FIA en FOM (Formula One Management). Het is volgens de Brit aan beide instanties om te beoordelen of er nog vervolgstappen nodig zijn. “Maar Helmut heeft uiteraard ook uitgebreid met Sergio gesproken en zo blijkt maar weer dat je in het leven altijd nieuwe dingen leert, ook als je al tachtig jaar oud bent. En er zijn zeker wijze lessen getrokken”, aldus Horner.

Onrust naast de baan, zorgen op de baan. Na de eerste twee trainingen is er nog werk aan de winkel voor Red Bull en blijkt een elfde zege op rij voor Max Verstappen nog lang geen formaliteit.

Lees hier alles over de GP van Singapore, met o.a. het complete tijdschema

Uitslagen