De eerste vrije training voor de GP van Abu Dhabi zit erop. Maar liefst zes rookies stalen de show tijdens deze eerste oefensessie op het Yas Marina Circuit. Ook Max Verstappen – die vanochtend aankondigde dat hij vader wordt – kwam niet in actie. Formule 2-coureur Isack Hadjar klokte in zijn auto de vijftiende tijd. Charles Leclerc was, voor wat het waard is, de snelste in Abu Dhabi.

In aanloop naar de seizoensfinale en de post-season test verschijnen er een hoop nieuwe namen tijdens de eerste vrije training op het Yas Marina Circuit. Uiteraard maakt Jack Doohan zijn debuut: de Australiër rijdt dit weekend alvast in de auto van Esteban Ocon. Vanaf 2025 wordt hij een vaste coureur voor Alpine. Naast Doohan verschijnen nog eens zes rookies op de grid.

Arthur Leclerc, het broertje van Charles, neemt de auto van Carlos Sainz over. Verder stapt Ryo Hirakawa in bij McLaren, Ayumu Iwasa bij Visa RB, Luke Browning bij Williams en Felipe Drugovich bij Aston Martin. Isack Hadjar, die dit weekend de titel in de Formule 2 kan veiligstellen, rijdt in de auto van Max Verstappen. De Frans-Algerijnse coureur heeft in de eerste ronden echter problemen met de RB20. Over de boordradio klaagt hij dat zijn knieën tegen het stuur botsen, wat al snel resulteert in een spin.

Mercedes snel

Mercedes toont zich ondertussen snel op het asfalt in Abu Dhabi. George Russell en Lewis Hamilton voeren al snel de tijdenlijsten aan op de mediumbanden. De 26-jarige Brit, die op gespannen voet staat met Max Verstappen, klokt na een paar minuten een tijd van 1:25.571. Lando Norris volgt op de voet. De McLaren-coureur moet dit weekend zijn tweede plek in het kampioenschap verdedigen. Charles Leclerc, die hem tot op acht punten is genaderd, komt in de eerste helft van de vrije training nog niet de baan op. Een probleem met de accu van zijn SF-24 gooit roet in het eten.

Na een halfuurtje verbetert Lewis Hamilton de tijd van zijn teamgenoot. Daarna probeert Russell het echter op de zachtste sloffen en is hij opnieuw de snelste. Lando Norris doet daar nog een schepje bovenop en rijdt een rondje van 1:24.542. Charles Leclerc komt ondertussen de baan op schrijft direct geschiedenis – twee broertjes komen voor hetzelfde team uit in een officiële sessie. Het duurt echter even voordat de Ferrari-topman kan tippen aan de tijd van zijn rivaal. Pas in de slotfase duikt de Monegask twee tienden onder de tijd van Norris. Bovendien is hij twee seconden sneller dan zijn broertje! Deze eerste sessie verloopt verder rustig, al maken enkele coureurs zich wel zorgen over de harde wind. Van alle rookies is Felipe Drugovich uiteindelijk de snelste.

Uitslagen

