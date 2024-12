Tijdens de eerste vrije training voor de GP van Abu Dhabi krijgt Charles Leclerc gezelschap van zijn broer Arthur. Teamgenoot Carlos Sainz staat zijn Ferrari voor deze openingssessie af aan de testcoureur van de Scuderia. Dit betekent dat er straks twee broers voor hetzelfde team in actie komen op het Yas Marina Circuit – een unicum in de Formule 1. Charles Leclerc verheugt zich op een ‘speciale’ dag.

“Ik wil gewoon dat hij (Arthur Leclerc, red.) een goede sessie heeft,” reageerde Charles Leclerc tegenover Formula1.com. “We hebben het een en ander besproken, maar uiteindelijk is hij gewoon mijn broer. Ik weet dat ik hem niets hoef uit te leggen; hij gaat het geweldig doen.” Arthur Leclerc maakt al langere tijd deel uit van de Ferrari-gelederen. In 2023 nam hij afscheid van het opleidingsteam van de Italianen en ging hij aan de slag als testcoureur. Deze rol combineerde hij met verschillende stints in de Europese Le Mans Series en het Italiaanse GT-kampioenschap.

Arthur Leclerc reed nooit eerder een vrije training in de koningsklasse, maar heeft wel ervaring met Formule 1-bolides. Hij testte al meermaals met de F1-75 (de Ferrari-auto van 2022) en heeft talloze uren in de simulator doorgebracht. “Hij is dit jaar uitzonderlijk goed geweest op de simulator,” vertelde zijn broer. “Het zal een goede oefening zijn om die virtuele rondjes te vergelijken met het echte circuit. Dit wordt een heel speciaal moment voor hem. Ik ben echt ontzettend blij.”

Voor Hervé

Het is de eerste keer in de geschiedenis dat broers als teamgenoten deelnemen aan een Formule 1-sessie. “Het is heel bijzonder,” aldus Charles Leclerc. “Ook omdat ik weet hoeveel offers onze ouders hebben gebracht zodat we allebei onze droom konden najagen. Arthur heeft drie of vier jaar niet kunnen racen omdat mijn vader de kosten niet meer kon dekken. Ik was de enige in de familie die doorging met racen. Mijn jongere broer kon het later weer oppakken toen ik financieel werd gesteund door mijn manager Nicolas Todt.”

“Het heeft mijn vader destijds echt gekwetst dat hij Arthur niet kon helpen,” vervolgde Leclerc. “Het idee dat we straks samen een vrije training mogen rijden, is heel bijzonder – niet alleen voor ons, maar voor de hele familie. Om te weten dat hij samen met mij een vrije training zal rijden, is heel speciaal – voor ons beiden, maar ik denk ook voor de hele familie.” Hervé Leclerc, de vader van Charles en Arthur, overleed in 2017.

