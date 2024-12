Alvorens de Formule 1 aan de seizoensfinale in Abu Dhabi begint, kwamen alle coureurs – op uitnodiging van Lewis Hamilton – bij elkaar voor een gezamenlijk etentje. Het is inmiddels traditie om het seizoen af te sluiten met een gezellige avond uit. Door de recente spanningen tussen Max Verstappen en George Russell was de sfeer misschien iets ongemakkelijker dan normaal.

Donderdagavond deelden een aantal coureurs een foto van het etentje op sociale media. Bijna alle rijders waren aanwezig, met uitzondering van Kevin Magnussen, Fernando Alonso en Lance Stroll, die ongetwijfeld andere verplichtingen hadden. Max Verstappen en George Russell waren er echter wel bij. De twee kemphanen hadden eerder tijdens de mediadag op het Yas Marina Circuit een verbale oorlog ontketend. Na de GP van Qatar lijkt het onderlinge respect ver te zoeken.

Lando Norris, die eerder aangaf wel te kunnen genieten van de breuk tussen beide coureurs, deelde eveneens een foto van het etentje op sociale media. “Het diner van 2024,” schreef hij. “En ja, die twee zaten zo ver mogelijk bij elkaar vandaan,” doelde hij op Verstappen en Russell. Zou het aan tafel erg ongemakkelijk zijn geweest?

Bijna alle Formule 1-coureurs gingen gezamenlijk uit eten in een restaurant in Abu Dhabi (X)

