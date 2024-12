De verbale oorlog tussen Max Verstappen en George Russell duurt voort. Na de scherpe uitspraken van Verstappen in Qatar werd er in aanloop naar de seizoensfinale in Abu Dhabi opnieuw geruzied. Lando Norris vindt de breuk tussen beide coureurs wel amusant. Hij hoopt dat het kibbelen nog even aanhoudt, al kiest hij stiekem ook de kant van Verstappen.

Lando Norris was dit seizoen de voornaamste titelrivaal van Max Verstappen. Zodoende werd hun vriendschap herhaaldelijk op de proef gesteld. Nu de Nederlander zijn vierde wereldkampioenschap heeft veiliggesteld, lijkt het gedaan met de conflicten op de baan en staan beide coureurs op relatief vriendschappelijke voet. In aanloop naar de GP van Abu Dhabi kreeg Verstappen het juist met George Russell aan de stok. Tijdens de mediadag op het Yas Marina Circuit brak er een verbale oorlog uit.

Norris geniet met volle teugen van de ruzie tussen Russell en Verstappen. “Ik hoop dat het niet wordt uitgepraat”, reageerde hij tegenover Sky Sports. “Ik hoop dat ze blijven vechten en ruziën – want het is vermakelijk om naar te kijken.” Of de relatie tussen beide coureurs daadwerkelijk bekoeld is, blijft de vraag. “Het hangt ervan af; iedereen doet de dingen op zijn eigen manier. Ik denk niet dat Max (Verstappen, red.) ooit iemand heeft willen intimideren,” aldus Norris. “Hij spreekt gewoon de waarheid en geeft altijd zijn ongezouten mening.”

“Mensen vinden het tegenwoordig vaak moeilijk om de waarheid onder ogen te komen”, legde de McLaren-coureur uit. “Maar Verstappen is juist eerlijk en zegt altijd wat hij denkt. En dat vind ik helemaal prima. Soms ben ik het er niet mee eens, soms wel. Maar zo gaat dat in het leven. Ik respecteer Max heel erg, ik respecteer George heel erg. Maar ik vind het helemaal niet erg als ze hun respect voor elkaar verliezen.”

