De twist met George Russell die Max Verstappen afgelopen zondag na de GP Qatar ontketende met de opmerking dat hij zich een dag eerder ‘genaaid’ voelde door de Brit, krijgt op de mediadag in Abu Dhabi een knallend vervolg: beide partijen schieten met scherp in de woestijn. “Hij is een loser.”

Je kon er op wachten: in de Formule 1 wordt elke rel bij voorkeur lang en goed uitgemolken. Het is op de FIA-persconferentie eerst de beurt aan Max Verstappen om, op verzoek van een Britse journalist, terug te blikken op wat er gebeurd is in Qatar. Of beter gezegd: wat hij geroepen heeft over collega George Russell. Spijt heeft hij allerminst. Verstappen herhaalt, in nog krachtigere bewoordingen, zijn teleurstelling over het gedrag van de Brit. Die slaat op zijn beurt hard terug, zelfs teambaas Toto Wolff bemoeit zich met de rel. “Ik heb geen anderen nodig, kan mezelf wel redden”, reageert Verstappen.

“Heeft hij (Russell) gezegd dat ik vloekend en tierend de kamer van de stewards binnenkwam?” Verstappen knippert een keer met zijn ogen en is oprecht verbaasd. “Dat is helemaal niet zo. Maar weet je”, zo vervolgt hij, “het verbaast me niet dat hij dat zegt. Ik geef duidelijk mijn mening hoe hij is en daar is hij kennelijk niet van gediend. Hij doet hetzelfde wat hij bij de stewards deed: liegen en dingen aan elkaar plakken die niet kloppen. Typisch iets voor hem. Ik een pestkop? Ja, en hij is een matennaaier. Maar we moeten het”, meent Verstappen, “niet teveel over dit soort mensen hebben: hij is een loser. Ik mag toch wel mijn mening geven wat er is gebeurd is?”

“Ik vind het zeer teleurstellend, maar wij lachen uiteindelijk het laatst”, vervolgt Verstappen. “Want wij winnen die wedstrijd. Na al dat gemiereneuk met die stewards starten ze op pole en driehonderd meter liggen ze er alweer achter. Weet je, ik ben niet hier beste vrienden met hem te zijn. Ben wel even klaar met hem. Hij kan er van alles bij halen, maar het gaat om zijn gedrag tijdens de meeting met de stewards en nergens anders om. Hij zat er te schreeuwen om een plekje vooruit te komen, maar insinueert nu allemaal dingen die nergens op slaan.”

Als Verstappen hoort dat de tranen Russell bij zijn persmoment nader stonden dan het lachen, volgt een besmuikte lach. “Zo dramatisch was het bij de stewards vorige week net niet. Een volgende keer misschien wel: ik zal er rekening mee houden en tissues meenemen.” Zo is het laatste woord aan Verstappen, althans op donderdag. “Bij mij krijg je altijd hetzelfde: hoe ik thuis ben, hoe ik hier ben, hoe ik bij de stewards ben. Dat kun je niet van iedereen zeggen. Ik heb mijn mening gegeven en dat is het dan: het leven gaat door.”

De kans is, zo bevestigt Verstappen, groot dat Russell voorlopig even niet door hem wordt uitgenodigd voor een potje padel in Monaco. “Dat zetten we even op pauze. Ik heb genoeg andere vrienden om mee te spelen.”

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi