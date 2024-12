George Russell is nog lang niet klaar met Max Verstappen. Nadat de Nederlander in Qatar zijn integriteit in twijfel trok, heeft Russell nu scherpe kritiek op de rijstijl van Verstappen. De Mercedes-coureur stelt dat zijn rivaal van Red Bull niet eerlijk racet en zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 daarom onterecht heeft gewonnen. Volgens Russell zou Verstappen een voorbeeld moeten nemen aan Lewis Hamilton.

Russell verklaarde eerder dat Verstappen had gedreigd hem tijdens de GP van Qatar in de muur te rammen. Later bekritiseerde hij de rijstijl van de Nederlandse kampioen: “Ik heb veel bewondering voor de manier waarop hij racet, maar wat hij in 2021 en in zijn gevechten met Lando Norris dit jaar heeft laten zien, waren geen agressieve manoeuvres. Dat was gewoon do-or-die, bereid zijn om je tegenstander van de baan te duwen. Zo horen we niet te racen in de Formule 1.”

Verstappen versus Hamilton

Russell vervolgde dat Verstappen een voorbeeld zou moeten nemen aan Lewis Hamilton, een van zijn eerste rivalen in de Formule 1. “Lewis (Hamilton, red.) is het perfecte rolmodel waar jonge kinderen naar zouden moeten kijken,” zei de Brit over zijn gevierde teamgenoot. “De manier waarop hij omging met de titelstrijd in 2021 – hij was hard, hij was agressief, maar hij was ook altijd respectvol en ging nooit over de schreef. Hij nam het op tegen Verstappen en verloor het kampioenschap onterecht. Kun je je voorstellen wat er was gebeurd als de rollen waren omgedraaid? Michael Masi (racedirecteur, red.) zou vrezen voor zijn leven.”

LEES OOK: Russell pikt rijstijl Verstappen niet langer: ‘Beloofde me keihard in de muur te rammen’

“We moeten niet vergeten dat wij het boegbeeld van deze sport zijn,” legde Russell uit. “Dit weekend hebben we bijvoorbeeld twee jonge coureurs bij Mercedes die naar ons opkijken. De manier waarop Verstappen racet, vind ik niet inspirerend voor die volgende generatie. Mijn neefje van acht begint net met karten en kijkt elke Formule 1-race. Hij moet begrijpen dat dit niet de manier is waarop het hoort.”

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Onze kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas bestel je online! Uitverkocht? Geen zorgen: het blad ligt ook in de winkel!