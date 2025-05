Oscar Piastri is de snelste in de eerste en tevens enige vrije training voor de GP van Miami. Het eerste raceweekend op Amerikaanse bodem staat weer in het teken van het sprintformat. Derhalve krijgen de coureurs slechts één uur de tijd om zich voor te bereiden op de aankomende sprintkwalificatie. Mercedes, McLaren en Red Bull tonen zich snel op het Miami Autodrome. Max Verstappen noteert in zijn eerste sessie als vader de derde tijd.

Het was het gesprek van de dag in de paddock – Max Verstappen sloeg deze week zijn mediaverplichtingen in Miami over om bij zijn vriendin te kunnen zijn. Dat voedde uiteraard de speculaties dat de hoogzwangere Kelly Piquet op het punt stond te bevallen. Vrijdag bevestigden de kersverse ouders het nieuws dat dochtertje Lily in goede gezondheid was geboren. Verstappen arriveerde ’s ochtends als vader in de paddock, al was hij — zoals gebruikelijk — vooral gefocust op de aankomende GP van Miami.

Terug naar VT1. Doordat de coureurs maar één oefensessie krijgen in aanloop naar de GP van Miami, is het van groot belang dat ze hun tijd op de baan goed benutten. Geen fouten maken dus. Dat hebben ze bij McLaren en Red Bull nog niet helemaal begrepen. Lando Norris klaagt in de eerste ronde over losliggend gereedschap in de cockpit. Wanneer hij opnieuw de pitstraat inrijdt, gooit hij in ieder geval een zaklamp en nog een ander apparaat uit de auto. Ook Yuki Tsunoda zit niet lekker in zijn RB21 — de Japanner moet een groot deel van VT1 uitzitten omdat hij in de eerste ronde opmerkt dat zijn stoel te hoog is afgesteld.

Sterk Mercedes

In de eerste fase van de vrije training toont Mercedes zich sterk. Een razendsnelle George Russell domineert de tijdlijsten, teamgenoot Kimi Antonelli volgt op de voet. Ook Williams doet — voor wat het waard is — goede zaken in dit trainingsuurtje voor de GP van Miami; zowel Sainz als Albon verovert een plekje in de top vijf. Is de Mercedes-motor voor deze sessie hoger opgeschroefd? Daar kunnen we alleen maar naar gissen.

Max Verstappen doet het rustiger aan. Het grootste gedeelte van de sessie zijn diens rondetijden goed genoeg voor de bodem van de top tien. Met nog vijftien minuten op de klok schroeven meerdere teams de zachtste banden onder de auto. Sainz en Albon pakken, in die volgorde, meteen de leiding in de tijdlijsten. Later volgt Max Verstappen, ook op de rode sloffen. Oscar Piastri rolt echter vrij snel daarna met zijn McLaren-spierballen en verbetert hem met ruim vier tienden. Met nog vijf minuten op de klok trakteert Oliver Bearman het publiek op wat spektakel – hij verliest de achterkant van zijn auto en rijdt, relatief zachtjes, in de muur. Daarmee komt deze sessie, nog voordat veel coureurs hun snelle rondjes kunnen rijden, ten einde. Om 22.30 uur, Nederlandse tijd, mogen ze direct gaan kwalificeren.

Uitslagen

