Max Verstappen gefeliciteerd! De Nederlandse Formule 1-coureur is vader geworden van dochter Lily. Zijn vriendin, Kelly Piquet, en de pasgeboren baby maken het goed. De kersverse ouders, samen met zusje Penelope, laten weten dolgelukkig te zijn met de komst van Lily. In aanloop naar de geboorte was het nog onduidelijk of Verstappen erbij zou kunnen zijn, maar op foto’s is duidelijk te zien dat hij zijn eerste kindje op de wereld heeft mogen verwelkomen.

“Welkom op de wereld, lieve Lily”, schreven beide ouders in een bericht op Instagram. “Onze harten zijn voller dan ooit – jij bent ons grootste geschenk. We houden zoveel van je.” Via Verstappen.com liet Max weten dat zijn eerste kindje in goede gezondheid ter wereld is gekomen – zowel moeder als dochter maken het goed. Ook benadrukten de ouders, én zusje Penelope, hoe blij ze zijn met de uitbreiding van het gezin.

Max Verstappen sloeg deze week zijn mediaverplichtingen in Miami over om bij zijn vriendin te kunnen zijn. Dat voedde uiteraard de speculaties dat Kelly Piquet op het punt stond te bevallen. Inmiddels is papa Verstappen ‘gewoon’ geland in Florida en kan hij zich opmaken voor het aankomende sprintweekend. Volgende week heeft de 27-jarige Red Bull-coureur geluk – voordat een drukke triple header op de kalender staat, heeft hij een weekendje vrij om bij zijn gezin te zijn.



