Als de minimale marges in de eerste vrije trainingssessie een indicatie zijn voor het krachtsverschil in de rest van het weekend, dan wordt de Singaporese GP een heuse nagelbijter. Charles Leclerc zet namens Ferrari de snelste tijd op de klokken, net voor teamgenoot Carlos Sainz en Max Verstappen.

Zoals zo vaak de laatste maanden gaat het in de aanloop naar een race vooral over randzaken. Gespreksthema nummer 1, met name in de Britse pers, is de controversiële uitspraak vorige week van Red Bulls topman Helmut Marko. Hij beweerde in een Oostenrijkse tv-show dat ‘we niet moeten vergeten dat Pérez Zuid-Amerikaans is en daarom niet altijd even gefocust als Max Verstappen’. Hij doelde daarmee op de inconsistentie dit jaar van de Mexicaanse coureur.

Marko ging na kritiek die van alle kanten op hem werd afgevuurd diep door het stof, bood openlijk excuses aan en deed dat nogmaals in een persoonlijk gesprek met Pérez. “Onacceptabel”, noemde Lewis Hamilton Marko’s uitspraken in Singapore toen hem ernaar werd gevraagd. “Maar ik ben niet verrast om eerlijk te zijn.”

Eerder op de dag had Max Verstappen namens Red Bull een volgend speldenprikje uitgedeeld aan Toto Wolff. Mercedes’ teambaas verklaarde in Monza dat het record van Verstappen, tien overwinningen op rij, ‘niet relevant’ was. “Hij praat vaak over ons, het lijkt soms alsof hij een medewerker is”, bitste de wereldkampioen. “Zij hadden een slechte race, dus hij was waarschijnlijk nog gefrustreerd.”

Twee weken na Verstappens recordrace is het circus naar Singapore getrokken, het fysiek zwaarste nummer op de kalender. Volgens oud-wereldkampioen Nico Rosberg verloor hij er in de race jaarlijks 3,6 kilo aan vocht. “Het is alsof je in een skipak zit in een auto met een asfalttemperatuur van 45 graden en een motor achterin die 65 graden is: extreem heet.”

Het Marina Bay Street Circuit is dit jaar gewijzigd: het telt vier bochten minder en is iets korter. Doel is inhalen, bijna onmogelijk op het stratencircuit, en ook de show te bevorderen. Voor veel teams is de Singaporese GP de volgende kans (en wellicht een van de weinige) de ongeslagen zegereeks van Red Bull dit jaar te stoppen.

McLaren zou met Lando Norris in de Tropen een van de voornaamste uitdagers van Verstappen en Pérez kunnen worden. McLaren heeft liefst negen upgrades voor de MCL60 meegenomen naar de stadsstaat, zij het alleen voor Norris’ auto. Collega Oscar Piastri moet nog een week (GP Japan) wachten op de nieuwe onderdelen.

De eerste trainingssessie, bij daglicht, is vanaf de eerste minuut een drukke. Hoewel de condities anders zijn dan bij de kwalificatie en race onder kunstlicht in de avond, worden er veel kilometers gemaakt de nieuwe onderdelen en de bandenslijtage in de nieuwe lay-out te testen. Opvallend: de minimale krachtsverschillen. Vier verschillende teams (Red Bull, McLaren, Mercedes en Ferrari) zitten binnen twee tiende van elkaar. Dat belooft veel goeds.

