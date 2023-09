Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko ligt al enkele dagen onder vuur vanwege een discriminerende uitspraak aan het adres van Sergio Pérez. De Oostenrijker leek een verband te leggen tussen de afkomst van Pérez en zijn tegenvallende prestaties op de baan. Na kritiek op die uitspraak heeft Marko nu zijn excuses aangeboden voor de woorden, die als zeer beledigend werden gezien.

Eerder deze week schoof Marko aan bij een programma van het Oostenrijkse ServusTV. In de uitzending analyseerde hij de prestaties van de Red Bull-coureurs. Het ging mis toen het gesprek bij Sergio Pérez aankwam. Volgens Marko deed Pérez het namelijk sowieso minder goed vanwege zijn Mexicaanse afkomst. “Zoals we allemaal weten heeft Pérez problemen in de kwalificatie. Laten we niet vergeten dat hij uit Zuid-Amerika komt, dus hij is ook niet zo gefocust als Max Verstappen of Sebastian Vettel bijvoorbeeld.”

Het was een opmerkelijke uitspraak van Marko om verschillende redenen. Niet in de minste plaats omdat Mexico niet in Zuid- maar Noord-Amerika ligt. Daarnaast kent de Formule 1 ook genoeg legendarische coureurs uit Zuid-Amerika, onder wie Juan Manuel Fangio en Ayrton Senna. In totaal hebben coureurs uit het continent 147 races en 13 kampioenschappen gewonnen in de Formule 1.

De uitspraak werd Marko dan ook bepaald niet in dank afgenomen. Vanuit Red Bull en Pérez is het stil gebleven, maar online maken vele fans duidelijk dat Marko hiermee een stap te ver is gegaan. Op verschillende platformen regent het kritiek op de Oostenrijker, met regelmatig de uitleg dat iemand beschuldigen van mindere prestaties door zijn afkomst aardig dicht in de buurt komt van de definitie van racisme. Veel mensen trekken daarbij ook de vergelijking met Red Bull Junior-coureur Juri Vips, die na het gebruik van een racistisch scheldwoord zonder pardon uit de Red Bull Junior Academy werd gezet.

Reactie van Marko

Marko zelf heeft verbaasd gereageerd op de ophef. OE24 vroeg hem naar een reactie op de kritiek, waarop Marko antwoordde: “Ik had het niet [als iets racistisch] bedoeld. Ik bedoelde alleen maar dat een Mexicaan een andere mentaliteit heeft dan een Duitser of een Nederlander. Maar wie weet, misschien heeft Checo het wel onder controle”.

Het is overigens niet de eerste keer dat Marko de afkomst van Pérez gebruikt als verklaring voor de prestaties van de coureur. Nadat Pérez de Grand Prix van Azerbeidzjan eerder dit jaar won, stelde Marko: “Voordat hij bij ons kwam, was Pérez een Mexicaanse coureur die van het leven genoot. Nu doet hij ook het noodzakelijke werk”. En in 2022 verwees Marko ook al onterecht naar Zuid-Amerika als thuiscontinent van Pérez. “Als Zuid-Amerikaan heeft hij natuurlijk veel ups en downs”. Marko verwees opnieuw naar de achtergrond van zijn coureur in Saoedi-Arabië, toen een raketaanval dichtbij het circuit voor wat onzekerheid in de paddock zorgde. “Max is niet bang, maar Pérez is wel erg bang. Al is dit niet heel anders dan hoe hij gewend is te leven in Mexico Stad”.

Uitgebreide excuses

De eerste reactie van Marko viel opnieuw niet in goede aarde, aangezien zijn verdediging grotendeels een herhaling is van wat als problematisch werd gezien. De organisatie van de Grand Prix van Mexico reageerde zelfs veroordelend op de woorden van de Oostenrijker. “Wij willen graag onze steun uitspreken voor de Mexicaanse coureur Sergio Pérez”, staat op de website van de race. “Ongepaste reacties horen niet thuis in wat voor context dan ook, en dus ook niet in de sport. Het is belangrijk dat we maatregelen nemen om dit soort gedrag te voorkomen en dat men excuses aanbiedt waar nodig. We moedigen iedereen aan om meer respectvol met elkaar om te gaan en gezonde competitie te voeren, zowel op de baan als daarbuiten.”

Na te hebben gezien dat zijn eerste nuancering niet goed werd opgevat, schoof Marko opnieuw aan bij ServusTV op vrijdag. Daar maakte hij zijn uitgebreide excuses aan Pérez en de fans. “Wat betreft mijn opmerking over Sergio Pérez afgelopen maandag, wil ik graag mijn excuses aanbieden voor mijn beledigende woorden”, verklaart Marko. “Ik wil extra duidelijk maken dat ik absoluut niet geloof dat we generaliserende opmerkingen kunnen maken over mensen van welk land, ras of etniciteit dan ook. Ik probeerde een punt te maken over de wisselende resultaten van Checo dit jaar. Het was fout van mij om dat te verbinden aan zijn culturele afkomst.”

