Met de recente bekendmaking dat Rafael Câmara zich in 2027 bij Haas voegt, blijft de Formule 1-toekomst voor Jack Doohan onzeker. De Australiër is na zijn jaren bij Alpine nu reservecoureur bij de Amerikaanse renstal. De vraag is nog of Doohan ook in 2027 bij Haas blijft: “Dat is nog een open vraag”, vertelt teambaas Ayao Komatsu.

Jack Doohan is sinds het begin van het 2026-seizoen samen met Ryo Hirakawa reservecoureur bij Haas. De Australiër reed eerder nog voor Alpine, maar werd voor de GP Emilia-Romagna van 2025 vervangen door Franco Colapinto. Toen de geruchten over de onzekere toekomst van Esteban Ocon de kop opstaken, was Doohan een van de namen die werd genoemd als opvolger. Uiteindelijk koos Haas voor Rafael Câmara, waardoor de Formule 1-toekomst voor Doohan onzeker blijft.

Toekomst Doohan is nog onzeker

Haas-teambaas Ayao Komatsu werd door de media gevraagd of Doohan volgend jaar nog bij de ‘Haas-familie’ blijft, in welke rol dan ook. “Ja, het is nog steeds onzeker,” vertelde de Japanner. Volgens Komatsu was het selectieproces voor de vervanger van Ocon buitengewoon zwaar. Alle coureurs die eerder de TPC-test van Haas in Portimão hadden afgelegd, waren namelijk sterk. “Eerlijk gezegd was het positieve aan het hele selectieproces dat alle betrokken coureurs het heel, heel goed hebben gedaan. Rafa, Leo Fornaroli, Ryo Hirakawa, Jack Doohan”, somt hij op.

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“Ik denk dat ze allemaal het beste uit zichzelf hebben gehaald en dat ze elke keer dat ze in de auto stapten, beter werden. Het was dus eerlijk gezegd een heel, heel inspirerend proces om bij betrokken te zijn.” En voor Doohan is het nog niet einde verhaal, benadrukt Komatsu. “Wat Jack betreft, staat onze deur open. We hebben zeker met hemzelf en ook met zijn manager gesproken om te kijken of we na dit jaar nog iets samen kunnen doen. Dat is dus nog een open vraag.”

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