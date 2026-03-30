Ayao Komatsu stelt dat Franco Colapinto niet als schuldige aangewezen kan worden in de zware crash van Oliver Bearman tijdens de Grand Prix van Japan. Volgens de Haas-teambaas ligt de oorzaak vooral bij het snelheidsverschil tussen de auto’s. “De naderingssnelheid kan een probleem worden en helaas was dit zo’n incident”, aldus Komatsu.

Ayao Komatsu zag zijn Haas-coureur Oliver Bearman in Japan de controle verliezen over zijn auto waardoor hij met zo’n 300 km/u in de bandenstapel terechtkwam met een impact van 50G. De 20-jarige Brit kwam hinkend uit zijn auto en hield een kneuzing aan zijn rechterknie aan het incident over. Volgens Komatsu reed Colapinto op dat moment een constante lijn. “In de ronde ervoor reed hij exact hetzelfde. Colapinto was consistent. Het is absoluut niet zijn schuld. We wisten waar we mee te maken hadden”, vertelde Komatsu in de paddock in Japan.

‘Verkeerd ingeschat’

De Haas-teambaas legt uit dat Bearman op dat punt in de ronde gebruikmaakte van de extra energie van zijn auto. “Hij gebruikte daar de Boost-knop, maar zelfs zonder die boost hadden we al zo’n 20 km/u voordeel. Daarom wilde hij gaan inhalen, maar dat betekende een snelheidsverschil van 50 km/u”, aldus Komatsu. De FIA bevestigde dat het exacte verschil 45 km/u was. “De snelheid waarmee hij op Colapinto afkwam was enorm. Hij schatte dat verkeerd in. Dit is precies het soort scenario waar we het over gehad hebben. Die naderingssnelheid kan een probleem zijn en helaas was dit zo’n incident.”

Komatsu vindt daarom niet dat Colapinto of Bearman de schuld moet krijgen. “Het woord ‘fout’ is misschien te groot en zwaar. Je kunt het ‘kleine inschattingsfout’ noemen, maar die naderingssnelheid maakt het extreem lastig. Als je naar de ronde ervoor kijkt was het logisch om daar te proberen in te halen. Dit is pas de derde race met deze regels, dus dit is een leermomenten. Het had ook veel erger kunnen aflopen”, gaf de Japanner aan.

‘We winnen en verliezen samen’

Ondanks de crash is Komatsu vooral opgelucht dat Bearman er relatief goed vanaf is gekomen. “Hij baalt natuurlijk, maar dit soort momenten horen er ook bij. Ik ben echt blij dat hij niets heeft gebroken. Hij heeft zijn knie flink geraakt, maar het is niets ernstigs”, gaf de Japanner aan.

Bearman was na afloop vooral kritisch op zichzelf, al krijgt hij steun van zijn teambaas. “Hij is gewoon heel teleurgesteld in zichzelf. Dat is het goede aan Ollie: hij maakt geen excuses, maar hij was zichzelf echt aan het straffen. Ik benadrukte dat hij een aantal geweldige races heeft gereden en dat hij ons al 17 punten heeft bezorgd dit seizoen”, gaf Komatsu aan. “Hij is te streng voor zichzelf, wat goed is, maar soms als je té streng bent voor jezelf, is dat niet goed. Het ongeluk kostte ons punten, maar we winnen en verliezen samen en dat is het belangrijkste.”

