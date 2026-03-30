Franco Colapinto heeft na afloop van de race in Japan zijn zorgen geuit over de enorme snelheidsverschillen onder de nieuwe reglementen van de Formule 1. De Argentijn zag van dichtbij hoe Oliver Bearman in de beginfase van de race al in de bandenstapel belandde. Na een impact van 50G stapte de Haas-coureur gelukkig alleen met een kneuzing aan zijn rechterknie uit de auto. “Je hebt soms geen idee hoe snel iemand op je afkomt, dat maakt het gevaarlijk”, vertelt Colapinto hoe hij de crash beleefde.

Oliver Bearman zat in Suzuka enkele ronden achter Franco Colapinto toen het misging. De Alpine-coureur verloor plots vermogen door een batterijprobleem, waardoor Bearman met een hoog snelheidsverschil dichterbij kwam. De Haas-coureur werd vervolgens het gras op gedwongen, verloor de controle over de auto en eindigde met hoge snelheid in de bandenstapel. “Het was echt vreemd. Het snelheidsverschil is zo enorm groot. Het voelt alsof jij een outlap rijdt en iemand anders met een pushlap bezig is”, vertelde Colapinto in de paddock in Japan.

NU ONLINE: 40 pagina's Racespecial GP Japan: ons online magazine met actualiteit, reacties, analyse en interview!

‘Probleem aanpakken’

Volgens Colapinto wordt het vooral gevaarlijk wanneer rechte stukken niet echt recht zijn. “Sommige Straight Mode-stukken zijn niet recht, het is een kleine bocht. Ik keek in mijn spiegel en zag dat hij op het gras aan het spinnen was, maar zelfs toen haalde hij mij nog in. Dat zegt veel over het snelheidsverschil”, aldus de Argentijn. “Bij inhaalacties zie je soms niet eens wanneer iemand eraan komt. Het voelt soms kunstmatig.”

De Alpine-coureur wil daarom ook dat de FIA ingrijpt. “Dit zijn allemaal dingen waar we met de FIA naar moeten kijken. In Melbourne moest ik Liam Lawson ontwijken die honderd kilometer per uur langzamer reed bij de start. Dat gebeurt met deze auto’s en we moeten begrijpen het probleem gaan begrijpen om het op te lossen”, concludeerde Colapinto. Ondanks het incident is hij vooral opgelucht dat Bearman ongedeerd is. “Ik ben blij dat hij oké is. Ik zag hem in de paddock en hij leek in orde, maar het was een flinke klapper.”

