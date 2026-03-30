Toto Wolff weet niet zeker of Christian Horner ooit wel echt een terugkeer naar de Formule 1 kan maken. Volgens de voormalig rivaal van de oud-Red Bull-teambaas heeft de Brit wel ‘heel veel stof doen opwaaien’ in zijn tijd in de koningsklasse, waardoor het lastig wordt om een nieuw plekje bij een ander team te veroveren. Wolff ontkent echter dat hijzelf zijn oud-rivaal wil dwarsbomen met zijn interesse in het veelbesproken Alpine-aandeel: ‘Zou nogal triest zijn als dat een overweging zou zijn om al dan niet zo’n investering te doen’.

Christian Horner moest daags na de GP Groot-Brittannië 2025 zijn biezen pakken bij Red Bull. De oud-teambaas liet vervolgens niks meer van zich horen tot afgelopen februari. In zijn eerste gesprek met de media sinds zijn ontslag gaf Horner aan ‘onafgemaakte zaken in de Formule 1’ te hebben. De Brit gaf toe een terugkeer naar de koningsklasse niet uit te sluiten, maar plaatste wel meteen de kanttekening: “Ik kom alleen terug voor iets waarmee ik kan winnen”.

Volgens Toto Wolff – de oude rivaal van Horner – wordt het echter nog knap lastig voor de oud-Red Bull-teambaas om een plekje in de Formule 1 te vinden. “Horner heeft heel wat stof doen opwaaien, en dat heeft gevolgen in onze kleine wereld”, vertelt Wolff in een interview met de Press Association. “Als je dingen zegt… maar dat is wat hij zijn hele leven al doet, en dat is wat hij het beste kan.”

‘Niks met Christian te maken’

Eén van de manieren voor Horner om terug te keren in de Formule 1 zou naar verluidt via een overname van het aandelenpakket van Otro Captial zijn, de investeringsgroep achter Alpine. Wolff zou echter ook azen op de aandelen, en naar verluidt zijn oude rivaal zo willen dwarsbomen. Van dat laatste is echter niks waar, zo vertelt de Oostenrijker nu.

“Dat wij naar die aandelen kijken, heeft niets te maken met Christian. En het idee dat er een rivaliteit bestaat tussen Christian en mij over wie de aandelen in Alpine koopt, is verzonnen. Het zou nogal triest zijn als dat een overweging zou zijn om al dan niet zo’n investering te doen”, aldus Wolff. “We bekijken het vanuit verschillende invalshoeken, en we zijn nog niet tot conclusies gekomen. We willen weten of het zinvol is.”

‘The Good, The Bad and The Ugly‘

Toch twijfelt de Mercedes-teambaas of hij Horner graag weer terugziet in de paddock. “De sport mist wel persoonlijkheden. En zijn persoonlijkheid was duidelijk erg controversieel, en dat is goed voor de sport”, vervolgt Wolff. “Ik zei tegen Fred Vasseur dat er ‘the good, the band and the ugly’ nodig is. En nu zijn alleen het goede en het lelijke over. Het slechte is verdwenen. Zou ik overwegen dat Christian ooit een bondgenoot zou kunnen zijn of iemand die dezelfde doelstellingen deelt? Ik denk het niet. Maar zelfs toen ik de grootste frustratie en woede jegens hem voelde, moet je jezelf eraan herinneren dat zelfs je ergste vijand een beste vriend heeft, dus er moet wel iets goeds in hem zitten.”

LEES OOK: Trotse Wolff ziet verbeterpunt voor Antonelli: ‘Moeten hem naar rijschool sturen’

Volgens Wolff verliet Horner echter al de Formule 1 voordat de twee tot verzoening konden komen. “Als er al die jaren geen competitieve rivaliteit was geweest, en als er meer tijd was verstreken, weet ik zeker dat ik met hem had kunnen dineren en een praatje had kunnen maken”, stelt de Mercedes-teambaas zelfs. “In die jaren was het gewoon te intens, te fel, en er gebeurden dingen waarvan ik zelfs vandaag de dag nog niet begrijp waarom hij ze heeft gedaan. Ik weet niet of hij zijn weg terug vindt, en in welke functie, maar ik wens hem zeker geen kwaad toe. En we moeten elkaar waardering geven. Er zijn niet veel teambaasjes die hebben gedaan wat hij heeft gedaan.”

