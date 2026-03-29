Toto Wolff is apetrots op kersverse racewinnaar Andrea Kimi Antonelli. Hoewel de Oostenrijker beaamt dat de jonge coureur wat geluk had met de timing van de safety car op Suzuka – de Italiaan kon als enige van de twee Mercedes-coureur een verkorte pitstop maken – zag hij hoe de inmiddels jongste WK-leider ooit op het juiste moment ‘heel snel’ was. Toch is er nog ruimte voor verbetering, zo grapt Wolff: ‘We moeten Kimi maar naar een rijschool sturen om hem te leren hoe je de koppeling los moet laten’.

Andrea Kimi Antonelli heeft zijn tweede race op rij gewonnen. De Italiaanse coureur schrijft hierdoor geschiedenis: hij is met zijn negentien jaar de jongste leider van het wereldkampioenschap ooit. Teambaas Toto Wolff is daarom ook vol lof over zijn jongste pupil na de race. “Het was een briljante prestatie van hem”, zegt Wolff over Kimi Antonelli bij Viaplay. “Al moet je ook het geluk aan je zijde hebben.” De jonge Italiaan moest nog zijn pitstop maken toen Oliver Bearman de eerste safety car-periode van de GP Japan veroorzaakte. Teamgenoot George Russell was op dat moment echter al net naar binnen geweest. Het moment leverde Kimi Antonelli de leiding in de race op, die hij vervolgens niet meer uit handen gaf.

“Hij was heel snel toen het er echt om ging. Dat is ook wat hem de overwinning heeft opgeleverd”, prijst Wolff de jonge Grand Prix-winnaar. “Je zag wel hoe lastig het was om in te halen. Als we geen safety car hadden gekregen, dan zou het lastig geweest zijn om deze race te winnen”. Met de GP Japan komt er wel voorlopig een einde aan de een-tweetjes van Mercedes. Hoewel Kimi Antonelli een ruime dertien seconden voor de rest van het veld over de finishlijn reed, kwam Russell niet verder dan een vierde plek. “Iedereen leert nu hoe ze de energie moeten inzetten en dat is ook waarom George vast kwam te zitten aan het einde van de race”, ziet ook Wolff de concurrentie dichterbij komen.

‘We moeten Kimi maar naar een rijschool sturen’

Het grootste zwaktepunt van Mercedes, de racestarts, moet daarom ook zo snel mogelijk aangepakt worden, zo stelt de teambaas. “Onze starts zijn een beetje ons zwaktepunt tot nu toe. Bij beide coureurs waren de starts slordig. We moeten Kimi maar naar een rijschool sturen om hem te leren hoe je de koppeling los moet laten”, grapt Wolff. “Hij was daar wat te snel mee, maar het is wel lastig”. Kimi Antonelli behaalde pas vorig jaar, vlak voor zijn Formule 1-debuut, zijn rijbewijs.

Tot slot staat Wolff ook nog even stil bij de pech van George Russell op Suzuka. “Het begon al met de afstelling”, onthult de Oostenrijkse teambaas. “Hij ging daar de verkeerde kant op en leed in de race daar ook onder. Alles werkte in de race tegen hem. Zo haalden we hem net voor de safety car naar binnen en daarmee ging zijn kans op de overwinning ook verloren”. De Brit eindigde uiteindelijk een ruime vijftien seconden achter zijn teamgenoot.

