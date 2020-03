Backstage: Nieuwe tafelgenoot voor Verstappen en autocoureurs op twee wielen

In de rubriek Backstage werpen we een blik achter de schermen van de Formule 1, in het het leven van de coureurs. Ondanks de wereldwijde coronavirusuitbraak is de Formule 1-karavaan weer in Australië neergestreken voor de seizoensopener.

Lewis Hamilton staat nog even stil bij de bosbranden die Australië de afgelopen maanden hebben getroffen. De wereldkampioen doneerde een half miljoen dollar voor de bestrijding van het vuur en de opvang van dieren.

Lewis Hamilton staat nog even stil bij de bosbranden die Australië de afgelopen maanden hebben getroffen. De wereldkampioen doneerde een half miljoen dollar voor de bestrijding van het vuur en de opvang van dieren.



Ongetwijfeld door aanmoediging van zijn nieuwe vriendin Tiffany Cromwell heeft Valtteri Bottas de smaak van het wielrennen helemaal te pakken.



Ook Romain Grosjean kan een fietstochtje, zeker in zonnig Australië, wel waarderen.



Daniel Ricciardo heeft met alle scenario’s rekening gehouden in zijn voorbereiding op de Grand Prix van Australië.



Max Verstappen neemt zijn nieuwe trainer Bradley Scanes mee uit eten.

Max Verstappen neemt zijn nieuwe trainer Bradley Scanes mee uit eten.



Carlos Sainz bracht een bezoekje aan Tribute Boxing. Hij noemt boksen “net zo intensief” als de Formule 1.