Het spectaculaire stratencircuit in Bakoe vormt al sinds haar entree op de Formule 1-kalender in 2016 een podium voor spannende races, veel blikschade, keiharde crashes en botsende ego’s. Van de clash tussen Lewis Hamilton en Sebastian Vettel tot losschietende putdeksels en botsende Bulls. Wij zetten Bakoe’s Greatest Hits voor je op een rijtje, met vandaag deel 1.

2017: Rode mist

Sebastian Vettel is een opgewonden standje, dat in zijn Ferrari-jaren soms net zo rood aanloopt als zijn bolides. In 2017 wordt het hem in Bakoe rood voor de ogen als koploper Lewis Hamilton flink inhoudt achter de safetycar, en Vettel hem van achter raakt. “Hij gaf me een brake test!”, klinkt het – inclusief bijpassende handgebaren – gelijk boos op de radio. Vettel gaat verhaal halen en stuurt zijn auto in op die van Hamilton. Vettel komt er zéér genadig vanaf, met slechts een stop-and-go van tien tellen en de FIA die na een excuusbrief besluit dat het niet verder onderzocht hoeft te worden. Het imago van de FIA als voorvechter voor ‘veilig verkeer’ en sportief gedrag loopt wel een deuk op.

2018: Botsende bulls

Azerbeidzjans hoofdstad is in 2018 het decor voor een straatgevecht dat zijn weerga niet kent tussen Max Verstappen en Daniel Ricciardo. De Red Bull-teamgenoten vechten rondenlang wiel-aan-wiel en geven elkaar weinig cadeau, al wil Ricciardo in het begin nog wel uitwijken om erger te voorkomen. Met de pitmuur die niet ingrijpt, geven en gunnen de kemphanen elkaar geen millimeter. Na eerder licht contact en een geslaagde actie van Ricciardo in rondje 35, ligt de Aussie er na de stops weer achter en dan gebeurt het onvermijdelijke: in ronde 40 botsen de Bulls. Ricciardo probeert één van zijn agressieve inhaalacties uit zijn mouw te schudden, maar Verstappen doet de deur dicht. “Dit had niet moeten gebeuren”, klinkt het na afloop uit de mond van Verstappen. “Max en ik zijn het team excuses schuldig”, erkent Ricciardo. Zo wordt het netjes uitgesproken, al geeft Ricciardo later toe dat hij vindt dat het Verstappens schuld was en Red Bull hem meer had moeten steunen.

2018: Herhaling

Met 179 Formule 1-starts zonder een podiumplek, is Nico Hülkenberg houder van een triest record. In 2017 en 2018 in Bakoe maakt hij goede kans de ban te breken, maar in plaats daarvan breekt hij bij beide edities zijn wielophanging met slordige stuurfouten. De flegmatieke Duitser zelf is er gelaten onder en Renault-teambaas Cyril Abiteboul vergeeft hem voor zijn zeldzame fouten, maar als Hülkenberg in 2019 in Duitsland ook een podiumkans verknalt, staat voor Abiteboul wel vast dat het hem met Hülkenberg niet gaat worden.

2018: ‘Het was Ericsson’

Het zijn ook drie jaar na dato nog iconische woorden: “Ik denk dat Ericsson ons heeft geraakt”, suggereert Romain Grosjean,nadat de Fransman zijn auto niet alleen zelfstandig maar ook – pijnlijk genoeg – tijdens een safetycarfase in de muur heeft gezet. Marcus Ericsson is echter in geen velden of wegen te bekennen; Grosjean verliest de controle tijdens het opwarmen van zijn banden. Zonde, want daarvoor rijdt hij een sterke inhaalrace en ligt zelfs zesde.

Morgen deel 2 van Bakoe’s Greatest Hits!

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

