Het spectaculaire stratencircuit in Bakoe vormt al sinds haar entree op de Formule 1-kalender in 2016 een podium voor spannende races, veel blikschade, keiharde crashes en botsende ego’s. Van de clash tussen Lewis Hamilton en Sebastian Vettel tot losschietende putdeksels en botsende Bulls. Wij zetten Bakoe’s Greatest Hits voor je op een rijtje, met vandaag deel 2.

2019: ‘Ik ben stom’

“I am stupid”, klinkt het in 2019 in Q2 van de kwalificatie met de Franse tongval van Charles Leclerc over de boordradio, nadat hij zijn Ferrari met een goede lock-up in de barrière bij bocht acht boort. “I am stupid”, moppert Ferrari’s kroonprins tot drie keer toe op zichzelf. Als Monegask zou je ook wel verwachten dat Leclerc gewend is aan het scheuren door smalle stadsstraatjes, maar hij maakt toch een behoorlijke blunder in Bakoe’s binnenstad. “De pole zat er hier misschien wel in, maar ik heb het gewoon vergooid.”

2019: Putdeksel

2019 is een rampjaar voor Williams. De auto is slecht, er is amper geld en reserveonderdelen zijn schaars. Als tijdens de eerste training een putdeksel loskomt en de onderkant van George Russells bolide aan stukken slaat, is adjunct-teambaas Claire Williams ‘enorm geïrriteerd’. “Dit kan toch niet!” Dat de organisatie in Bakoe gelijk belooft het bonnetje op te pakken, biedt enige troost. Gezien de precaire situatie waarin Williams dat jaar verkeert, is het op z’n zachtst gezegd onhandig dat Russells teamgenoot Robert Kubica ook een FW42 afschrijft. Hij doet dat door zijn bolide hardhandig in de muur bij bocht acht te parkeren. “Ik had misschien iets meer marge moeten houden, want ik was er een paar rondjes eerder ook al bijna gecrasht.” Niet handig.

2023: Dramatisch

Voor Nyck de Vries eindigt het toch al teleurstellende raceweekend met een onnodige uitvalbeurt. Met een op het oog goede strategie en puike snelheid gaat hij in de fout door de muur te raken aan de binnenkant van een van de bochten. Hij beschadigt daarmee zijn linkervoorwiel en kan niet verder. Extra spijtig is dat de AlphaTauri goed rendeert op Bakoe en zowel De Vries als teamgenoot Yuki Tsunoda snelheid tonen. Maar net twee crashes, eerst in de kwalificatie en vervolgens in de race, zorgen uiteindelijk voor een dramatisch weekend voor De Vries.

2024: Hartaanval

Tijdens de een-na-laatste ronde in de Grand Prix gaat het mis tussen Carlos Sainz en Sergio Pérez. Ze raken elkaar in een duel om P3 en gaan hard de muur in. Beide rijders zijn ongedeerd, maar dat valt niet te zeggen over de vader van de Mexicaan. De crash wordt Antonio Pérez Garibay iets te veel en hij wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Onder toezicht van de artsen mag hij een paar dagen later het ziekenhuis weer verlaten. “Het gebeurde allemaal na het ongeluk in Bakoe”, zegt papa Pérez. “De schok van de crash kan dit hebben veroorzaakt.”

