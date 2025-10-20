Oliver Bearman is duidelijk over het incident met Yuki Tsunoda tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Haas-coureur probeerde in bocht 15 de Red Bull-coureur in te halen, maar de actie mislukte waardoor Bearman spinde. Na de race uitte de jonge Brit zijn onvrede over het rijgedrag van Tsunoda, die hij bestempelt als ‘gevaarlijk, wanhopig en onvoorspelbaar’.

“Ik denk niet dat ik bewoog tijdens het remmen”, zei Bearman na afloop. “Het is gewoon jammer dat het zo gelopen is, zeker omdat we een goede strijd hadden. Dat is racen, toch? Ik had de auto volledig onder controle, blokkeerde mijn wielen niet en zat letterlijk naast hem. Ik ben zijn teamgenoot niet, ik vecht om in de top 10 of hoger te komen, dus ja, ik vond dat prima.” Volgens Bearman maakte Tsunoda een aantal gevaarlijke manoeuvres. “Hij bewoog naar links tijdens het remmen. Er was ruimte toen ik voor de inhaalactie ging, maar die was er plotseling niet meer toen ik dichterbij kwam. Hij remde en hij bewoog… zo racen we niet.”

Gevaarlijk rijgedrag van Tsunoda

De Brit vertelt dat Tsunoda volgens hem al langer onvoorspelbaar reed: “Hij zwierde al een paar ronden alle kanten op. Toen ik eindelijk mijn neus aan de binnenkant zette en een inhaalpoging deed, bewoog hij als reactie. Dat had een flinke crash kunnen veroorzaken als ik niet snel was uitgeweken.” Bearman haalt ook het incident aan uit de sprintrace, waar Tsunoda opnieuw te agressief te werk ging: “In de sprint stoomde hij in bocht 1 vol naar binnen en raakte Lawson in de zusterauto van achteren. Hij deed dat vandaag in bocht 1 opnieuw. Dus ik denk dat hij misschien een beetje wanhopig rijdt, en dat zag je ook in zijn verdediging.”

Tot slot benadrukt Bearman dat hij Tsunoda’s gedrag niet begrijpt: “Ik heb het gevoel dat hij dit probleem ook met andere coureurs heeft. Zelfs toen hij het opnam tegen Charles Leclerc, die niet eens in dezelfde race als hij zit – waarom verdedig je dan tegen hem? Dat lijkt gewoon gek.”

