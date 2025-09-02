Haas-coureur Oliver Bearman finishte als zesde tijdens de GP van Nederland op Zandvoort – zijn beste resultaat tot nu toe in de Formule 1. Hoewel hij zich op zaterdag als 19e kwalificeerde, startte hij de race vanuit de pitstraat. Na meerdere safety cars en pitstops wist Bearman zich bij de allerlaatste herstart naar de 7e positie te werken en te profiteren van de penalty voor Andrea Kimi Antonelli. Na afloop was Bearman zichtbaar verrast en opgelucht: “Ik weet niet wat er de afgelopen twee uur is gebeurd!”

Moeizame zaterdag, briljante zondag

Zoals al vaker dit seizoen had Haas een zware kwalificatie. Bearman leek in zijn eerste ronde in Q1 goed onderweg, maar kon zich niet verbeteren en viel terug naar de negentiende plek. Zijn teamgenoot Esteban Ocon strandde ook in het eerste deel van de kwalificatie, hij moest genoegen nemen met de achttiende tijd. Na afloop van de kwalificatie werd Bearman door F1TV gevraagd naar zijn vooruitzichten voor de race: “Ik ben niet heel hoopvol, maar we zullen zien wat we kunnen doen.”

Haas besloot na de teleurstellende zaterdag het over een andere boeg te gooien: een start vanuit de pitstraat, gecombineerd met een motorwissel en een alternatieve bandenstrategie. Bearman begon op de harde compound en wist daarmee 54 ronden te rijden, waarmee hij zichzelf in een sterke positie bracht voor het slot van de race.

Sterke eindsprint

Tijdens een safetycar-periode kwam Bearman naar binnen voor een set mediums. Direct na de herstart, begon Bearman met zijn inhaalacties. Hij passeerde Bortoleto, Alonso en Gasly, en reed van de elfde naar de achtste positie. Maar daar bleef het niet bij: na het uitvallen van Lando Norris schoof hij nog een plaats op, en dankzij een tijdstraf voor Andrea Kimi Antonelli eindigde Bearman uiteindelijk op een keurige zesde plaats. Bearman toonde zich na afloop eerlijk én strijdvaardig: “Ik had dit resultaat absoluut nodig; ik heb in het eerste deel van het jaar te veel fouten gemaakt. Dit weekend was niet perfect, vooral niet in de kwalificatie. De potentie is er, de auto is fantastisch en ik heb er alle vertrouwen in voor de laatste negen Grands Prix.”

