De beruchte gele ‘worstenbroodjes’ naast de exit van bocht 2 op Paul Ricard blijven voorlopig nog liggen, ondanks klachten van teams als Mercedes en Red Bull. De wedstrijdleiding heeft niks gedaan met die klachten dus zullen de coureurs de rest van het weekend moeten oppassen voor de hoge kerbstones.

Het was gisteren het gesprek van de dag: de gele kerbstones, in dit geval de ‘worstenbroodjes’ naast de exit van bocht 2. Al vroeg in de eerste vrije training ging Valtteri Bottas over die gele kerbs en liep vervolgens schade aan de Mercedes op. Dat team liet meteen aan de FIA weten dat deze kerbstones een dure grap kunnen worden.

Ron Meadows van Mercedes liet aan de wedstrijdleiding weten de kerbs te agressief te vinden. “Onze auto is nu vernield, omdat hij er overheen reed”, zei hij. “Dat is tienduizend tot honderdduizenden pond schade omdat je een meter te wijd gaat.” Het antwoord van wedstrijdleider Michael Masi toonde weinig medelijden: hij wees het team erop dat de kerbstones er ook al in 2019 lagen. Daarnaast ging Bottas wel ‘iets meer dan een metertje’ te wijd, oordeelde de Australiër.

Ook Red Bull doet beklag

Later kreeg Masi ook Red Bull op de lijn. Max Verstappen had nu schade opgelopen aan zijn bolide na iets te wijd te gaan in bocht 2. “We zijn er vrij zeker van dat Max er niet opzettelijk overheen is gegaan. Het lijkt zo een zware straf voor een kleine misstap van de coureur”, meldde het team over de radio.

Red Bull wilde dan ook weten of de gele broodjes misschien verwijderd zouden kunnen worden, maar Masi had daar weinig zin in. “Ze lagen daar ook in 2019”, antwoordde hij opnieuw. Als Red Bull beweert dat de nieuwe auto’s andere delen van het circuit gebruiken, countert Masi opnieuw: “Grappig genoeg meen ik mij te herinneren dat een aantal teams en coureurs juist hadden gevraagd om fysieke limieten.”

Gele kerbs een hot item

Aan dat standpunt komt voor nu in ieder geval geen verandering. Masi liet weten dat hij naar de kerbs zou kijken, maar heeft het verzoek van de teams afgewezen. De FIA heeft wel laten weten dat er een track limit in bocht 6 bij komt, maar heeft in het document verder niks laten weten over veranderingen aan de baan. Zo zullen we die beruchte gele kerbstones vandaag nog langs de baan zien liggen.

De gele ‘worstenbroodjes’ zullen waarschijnlijk nog wel een ‘hot item’ blijven. Het Formule 1-circus trekt volgende week naar de Red Bull Ring in Oostenrijk. Ook daar zijn die hoge kerbstones terug te vinden, en hebben in het verleden ook geleid tot problemen voor teams. Zeker met het budgetplafond, dat sinds dit jaar actief is, zullen teams minder graag een voorvleugel willen afschrijven vanwege zo’n kerb. Dat kost namelijk al zo’n 150.000 euro.