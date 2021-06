Mercedes klaagde vanochtend tijdens de eerste vrije training bij Michael Masi over de kerbs in bocht 2. Na afloop van de tweede vrije training diende Red Bull een vrijwel identieke klacht in. De ‘sausagekerbs’ zouden onnodig agressief zijn, maar Masi wil wederom van niets weten.

Net als Mercedes claimt Red Bull dat het uitstapje over de kerbstones van bocht 2 honderdduizenden euro’s schade oplevert aan de auto. “We zijn er vrij zeker van dat Max er niet opzettelijk overheen is gegaan. Het lijkt zo een zware straf voor een kleine misstap van de coureur”, meldt het team over de radio.

Eerder vandaag liet ook Ron Meadows van Mercedes weten de kerbs te agressief te vinden. “Onze auto is nu vernield, omdat hij (Bottas, red.) er overheen reed”, zei hij. “Dat is tienduizend tot honderdduizenden pond schade omdat je een meter te wijd gaat.” Het antwoord van Masi luidde toen dat de kerbs er ook in 2019 lagen en Bottas bovendien meer dan een meter te wijd ging.

Red Bull wil weten of de gele broodjes misschien verwijderd zouden kunnen worden, maar Masi heeft daar weinig zin in. “Ze lagen daar ook in 2019”, antwoordt hij weer. Wanneer Red Bull beweert dat de nieuwe auto’s andere delen van het circuit gebruiken, countert Masi opnieuw: “Grappig genoeg, meen ik mij te herinneren dat een aantal teams en coureurs juist hadden gevraagd om fysieke limieten.”

En daar heeft Masi wel een goed punt. In Portimao is dat namelijk exact waar Red Bull om gevraagd heeft, nadat Verstappens snelste ronde werd geannuleerd. “Er moet iets veranderen”, zei Helmut Marko toen. “Of je maakt een grens met kerbs, of je maakt grind of zoiets. Als je dan wijd gaat, is er een automatische straf.” Masi heeft aangegeven vanavond een beslissing te maken over de kerbstones.