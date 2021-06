Tijdens de eerste vrije training in Frankrijk heeft Mercedes direct van zich laten horen. Niet door de prestaties op de baan, maar door geklaag ernaast. Directeur Ron Meadows uitte over de radio zijn frustratie over de ‘sausage kerbs’ langs de baan.

“Die gele kerbs hebben veel schade aan onze auto aangericht”, zegt Meadows over de radio tegen racedirector Michael Masi. “Ze zijn te agressief.” De Brit is duidelijk bezorgd over de broodjes langs het circuit, nadat Bottas er overheen reed en met wat schade aan de vloer de pits in moest komen.

Hoewel de ene na de andere coureur over de kerbs stuiterde, is Masi niet erg onder de indruk van de klacht van Mercedes. “Die van 50 millimeter?”, vraagt hij. “Die hebben we op veel plekken, Ron, en ze lagen er ook in 2019.”

Meadows laat het daar niet bij zitten. “Het enige wat ik probeer te zeggen is dat onze auto nu vernield is, omdat hij er overheen reed”, zegt hij. “En we kunnen niet zeggen dat ze daar weg moeten blijven. Dat is tienduizend tot honderdduizenden pond schade omdat je een meter te wijd gaat.”

Wederom is Masi niet overtuigd. “Het is wel iets meer dan een meter”, antwoordt hij. “Maar ik zal ernaar kijken.” Overigens hield de schade Bottas niet lang aan de kant. Na enkele minuten in de pits reed de Fin weer de baan op om de training af te maken en uiteindelijk zelfs de snelste tijd te klokken.