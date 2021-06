Max Verstappen heeft de vrijdag afgesloten met de snelste tijd in Frankrijk. Met een tijd van 1.32.872 was hij nipt sneller dan Valtteri Bottas (+0.008). Lewis Hamilton (+0.253) werd derde, terwijl Fernando Alonso (+0.468) knap vierde eindigde. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez vinden we terug op de twaalfde plek, ruim een seconde langzamer dan de Nederlander.

Russell trapte het feestje af om 15:00. In VT1 had Roy Nissany plaatsgenomen in zijn FW43B, dus de Brit had haast om zijn eerste meters te maken. Na slechts vijf minuten werd er al een snellere tijd geklokt dan in VT1 gereden was. Bottas zette 1.32.880 op het scorebord, precies een seconde sneller dan Verstappen vanochtend was. Met die ronde had Bottas de eerste helft van de sessie de snelste tijd in handen. Hij reed zijn tijd echter op de zachte band, terwijl de mannen achter hem op de mediums waren begonnen. Toen Verstappen voor het eerst aanzette op de zachte band snoepte hij 0.008 seconden van de tijd van Bottas af.

Lees ook: VT1: Bottas bovenaan ondanks schade, Verstappen worstelt met grip

De sessie werd na tien minuten kort onderbroken door een virtuele safetycar. Verstappen was een deel van zijn voorvleugel verloren, omdat hij te wijd was gegaan in bocht twee en over de ‘sausagekerbs’ schoot. Na de sessie klaagde Red Bull, net als Mercedes vanochtend deed, over de gele broodjes in bocht 2. “Een te zware straf voor een klein vergrijp”, stelde het team over de radio. Wederom vonden de klachten geen gehoor bij Michael Masi. “Die lagen er ook in 2019”, zei de wedstrijdleider. “Ik meen me te herinneren dat coureurs en teams juist graag een fysieke limiet wilden.”

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

Verstappen was niet de enige die een uitstapje maakte. Esteban Ocon en Sebastian Vettel gingen wijd in bocht 11 en stuiterden hard over de kerbstones. Vettel leek last te hebben van een loshangend onderdeel in zijn cockpit dat soms bij het aanremmen zijn linkervoet aantikte. Ook Lewis Hamilton schoot even van de baan en over de kerbs. Later klaagde de Brit dat er iets niet goed zou zijn met de auto.

Lees ook: Mercedes boos over gele ‘sausage kerbs’: ‘Tot wel honderdduizenden pond schade’

Mazepin was de schlemiel van de middag. Als de prinses op de erwt jammerde hij over zijn stoeltje bij het uitrijden van de pitstraat. De Rus klaagde eerder dit seizoen al dat hij niet comfortabel zat in zijn Haas. “Er zijn rare bulten in mijn stoel verschenen”, zegt hij. “We praten er zo wel over.” Niet veel later stond Mazepin achterstevoren. Bij het aanzetten voor een snelle ronde ging hij te vroeg op het gas en verloor hij de macht over het stuur. Later reed hij ook Sergio Pérez flink in de weg. Uiteindelijk eindigde hij onderaan de ranglijst. Al met al geen goede dag voor hem dus.