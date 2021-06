De FIA heeft vanochtend besloten om nog een nieuwe track limit toe te voegen. De coureurs moeten op het Franse Paul Ricard nu ook opletten in bocht 6, waar de eerste ‘echte’ track limit van dit weekend te vinden is.

Voorafgaand aan het raceweekend in Frankrijk liet de FIA in een document weten waar dit weekend op gecontroleerd wordt. In bocht 1-2, 3-5 en 8 en 9 staan bordjes met pijlen erop. Coureurs die deze bochten missen, door bijvoorbeeld een verremming, moeten dan de instructies volgens zoals deze in het document staan.

In bocht 1-2 moet een coureur die de tweede bocht niet redt over de bekende blauwe strepen op de uitloopstrook rijden, waarna er in de knik naar links twee borden staan. Coureurs moeten langs die twee borden slalommen alvorens weer terug te keren op de baan.

Foto: Motorsport Images

In bocht 4 staat er een geel fluorescerende paaltje. Als een coureur links van dat paaltje komt, moet hij via de uitloopstrook links op de baan zijn weg terug naar het circuit zien te vinden. Ten slotte zijn in bocht 8 en 9 ook wat piepschuimborden geplaatst, waar de coureurs bij het rechtdoor schieten in bocht 8 langs moeten slalommen.

Nu voegt de FIA daar nog een track limit aan toe, in bocht 6. Coureurs die op de exit van die bocht niet meer in contact zijn met het asfalt, maar dus naast de witte lijnen rijden met alle vier de banden, zullen hun rondetijd geschrapt zien worden. Het is dus de eerste ‘echte’ track limit zoals we die kennen, aangezien het in de overige bochten enkel om aanwijzingen gaat voor coureurs om veilig terug te keren op de baan.

Bij het overschrijden van de track limits, of het niet voldoen aan de routes in bovengenoemde bochten, zal het team geïnformeerd worden. Bij de derde keer volgt een zwart-witte waarschuwingsvlag. Mocht de coureur daarna nog eens de track limits overschrijden, dan kunnen de stewards een straf uitdelen.